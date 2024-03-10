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香港小姐丨袁詠儀淡妝示人秒殺年輕網紅　52歲靚靚獲讚：不愧為港姐冠軍

娛樂 15:46 2024/03/10

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熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

袁詠儀保養得很好！

52歲的袁詠儀近年主力於內地工作，日前她現身上海出席美容品牌活動，身穿白色西裝的袁詠儀內襯喱士上衣，型格非常。

某網民上載當日的照片，當中寫道：「袁詠儀跟一幫妖魔鬼怪#袁詠儀，一個50多歲的秒殺了一幫20幾歲的。」

最美港姐完勝網紅

網民均大讚保養得宜的袁詠儀靚過一眾網紅，無論身型和氣質也完勝，加上一眾網紅化妝超重手：「本人真的好美好瘦啊！」、「說實話這麽一對比袁詠儀真的很漂亮，很有氣質她。」、「靚靚氣質秒殺一排小仙女」、「果然 網紅和明星不是一個次元的，袁詠儀真是很漂亮，氣質落落大方」和「就袁姐姐真實自然，其他臉雖然漂亮，但是像同個流水線一樣」。

【明星穿搭】袁詠儀隔離出關即掃6個名牌手袋　袁靚靚家中變Hermès手袋寶庫

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青春期丨袁詠儀爆魔童青春期性情大變　靚靚慘「被分手」：連拖手都不行

喜歡素顏減輕皮膚負擔

凍齡有術的袁詠儀曾分享保養肌膚的秘訣，除非出席活動，否則袁靚靚絕對不化妝，減少化妝的話可避免化妝品殘留在肌膚上，亦可免卻卸妝時對肌膚的拉扯負擔，從靚靚的社交平台所見，平日跟朋友飯聚均是素顏示人，難怪網民大讚：「素顏挺好，自然就是美。」

雖然袁靚靚不愛化妝，但她很注重防曬，一定會塗防曬才出門，夏天更會戴帽子和太陽眼鏡，減低紫外線侵害肌膚。

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