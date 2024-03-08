親子好去處｜星級導師倪晨曦出席第10屆療愈藝術節　兒童天台探索區讓孩子體驗冒險遊樂天堂

▲ 富豪酒店夥拍音昱OCTAVE以及合一國際文化節，在3月30日至31日於與山海相連的麗豪航天城酒店舉辦第10屆療愈藝術節。

富豪酒店夥拍音昱OCTAVE以及合一國際文化節，在3月30日至31日於與山海相連的麗豪航天城酒店舉辦第10屆療愈藝術節。療愈藝術節是中國首個以身心療愈為主題的盛會，活動亦是首次於香港舉辦。

為期兩日的療愈藝術節以「生命的慶典」為主題，匯聚藝術、療愈和靈性的盛會，由星級導師倪晨曦小姐及其他健康領域的專家帶領下，透過各項正念的活動、工作坊和表演體驗和發掘生活之美。

是次盛大的活動分為五大主題區域。包括主題工作坊、綠色療愈市集、兒童天台探索區、靈感啟發區及池畔療愈音樂盛典。當中的兒童天台探索區，可以讓孩子們體驗到一個充滿冒險和創意的戶外遊樂天堂，區域裡不同的關卡及任務為孩子們帶來一個獨一無二的探索體驗，藉此啟發孩子的想像力。

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責任編輯︰王明芳