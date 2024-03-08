恐怖兇案︱加拿大新移民家庭6死命案　市長：史上最震驚的悲劇

▲ 加拿大19歲留學生疑刺殺新移民6死1傷，市長震驚：可怕的悲劇！

恐怖悲劇！有較多港人移居的加拿大首都渥太華，日前發生一宗重大兇案。一個斯里蘭卡裔移民家庭慘遭刺殺，共造成6死1傷。警方拘捕一名19歲留學生，懷疑其犯下謀殺罪行。

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綜合外媒報道，加拿大渥太華警方於當地時間6日（星期三）晚上11點多接到民眾報案。警員在Barrhaven附近的一處民宅內發現6具屍體，其中4名死者是兒童；另有一名傷者被緊急送往醫院。警方宣佈為發生「大規模槍擊」事件，同時在現場拘捕一名男子。

據悉，在當晚10點50分左右，有一名男子在街上大聲呼救，請求民眾報警；警方及後接到兩通911電話。警方事後證實，當時呼救的男子正是遇害家庭中孩子們的父親，他們一家人剛從斯里蘭卡移民到加拿大。

疑犯為19歲留學生 最年幼死者僅2.5月大

警方在當地時間周四下午公佈最新消息，澄清遇害者並非死於槍擊，而是被利器刺死。事件共造成6死1傷，6名死者包括4名兒童，年齡最小的只有2.5月大，其餘分別為7歲、4歲和2歲。另外兩名死者是他們35歲的母親，和一名住在他們家中的40歲相熟男性。而被送院搶救的傷者，正是4名遇害兒童的父親。

警方又公佈，被當場逮捕的疑犯是19歲青年費布里奧·德佐伊薩，據悉與死者家庭同樣來自斯里蘭卡，是一名留學生。他被控6項一級謀殺罪，以及一項謀殺未遂罪，目前未知疑犯與死者一家的關係和犯案動機。

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市長及加拿大總理感震驚：可怕的悲劇

事件發生後，渥太華市長馬克·薩克利夫經社交媒體發言表示，這是渥太華有史以來「最令人震驚」的暴力事件之一。他後來再接受加拿大廣播公司新聞網採訪，指社區所有民眾都對這一消息感到「震驚」。

薩克利夫將該宗謀殺案形容為「可怕的悲劇」：

這對我、我的家人以及所有渥太華居民來說令人心碎的是…… 如此大規模的暴力事件當中有兒童成為受害者…… 這令人難以理解、難以想像，而且絕對是毀滅性的。

此外，加拿大總理杜魯多也在對記者講話時提到事件：

我們第一反應都是震驚和恐懼，希望社區能像加拿大人那樣一貫地向家人和朋友伸出援手。我們期望轄區警察能好好展開工作。

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責任編輯：羅嘉欣