愛恨糾纏丨出軌老公跟小三吵架哭著回家　港妻被當水泡仍心軟：點樣挽回老公

▲ 人妻網上求救，稱丈夫出軌戀上內地小三，更為小三放棄家庭。然而丈夫每次與小三吵架，就會找人妻哭訴尋慰藉，待和好後又重投小三懷抱。(iStock圖片)

「逝去感情如何留得住」，近日有港妻在網上平台發文求救，稱自己丈夫出軌，戀上內地小三，更為了小三決定放棄家庭。然而丈夫每次與小三吵架，就會找人妻哭訴尋慰藉，待與小三和好後，又再一次背叛妻子，重投小三懷抱。面對如此困局，人妻仍不想放棄過往一直是「好好仔」的丈夫，詢問網友如何挽回丈夫。

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有30歲港妻近日在網上討論區「親子王國」發文，稱自己與32歲的丈夫拍拖4年，結婚3年，二人並未有小朋友。早於1年前發現丈夫有疑樣，在逼問之下，丈夫承認有外遇，聲稱「並非人妻不好，只是決定與小三一起」。事後家人曾協助調解，但丈夫卻未有回應。後來他更搬到自己父母家住，與人妻分居，為了小三放棄美滿家庭。

而丈夫有了小三後，每次回到家就表示「好攰，話唔想(有性行為)」，即使分居期間同小三吵架完回來，亦每次不肯入睡房睡。

現在每當小三與丈夫爭吵過後，丈夫就會致電人妻哭訴，並表示想回來，人妻心軟讓他回來，以為丈夫會回心轉意。然而當丈夫與小三和好如初後，又再度回到小三身邊。人妻表示，她仍深愛著丈夫，面對如此困境感到心很痛，不願就此放棄婚姻，請求網友幫助「點樣挽回老公？」

▲ 人妻表示仍深愛著丈夫，感到心很痛，不願就此放棄婚姻，請求網友幫助如何挽回丈夫。(親子王國截圖)

不少網友怒轟人妻應快點清醒，丈夫只視人妻「佢好似當你係阿媽（鬧完交回娘家），你仲要次次都收留佢！！！你好似自己攞嚟痛 ！」、「當初因為小三而放棄你，依加小三氹返佢，佢一樣返番過去，佢個心已經喺人哋嗰邊，基本上佢當咗你呢邊係避風塘，樓主放手啦，咁樣只會不斷對自己造成傷害」、「你都為佢喊得好hurt，佢有冇諗過你？動咗情深愛嗰個人先會咁樣…佢要離開小三都有啲難，我都明白愛一個人冇咁容易放得低，但係真心嗰句，如果佢真係愛你嘅話唔會走咗去，同埋而家同個小三有問題唔會返嚟搵你，佢咁樣係對你造成二次傷害…佢完全只係諗自己」。

人妻事後解釋，丈夫一直是個「好仔、好老公」，只是遇見小三後，才會變得如此。網友直言「估到啊，所以你老公一遇誘惑就沉曬船」、「你老公乖仔但沉船沉咗年幾，俾個女人牽動情緒，根本佢都入曬血，唔係咁易斷。就算斷到，你哋心中亦有條刺，以後再遇誘惑風險好大。」

有網友建議人妻尋找專業人士協助，人妻表示，自己已找社工幫忙，社工建議人妻應暫停與丈夫聯絡，待他冷靜過來再討論。不過人妻的媽媽認為兩人分居近兩年，再拖下去只能離婚。而丈夫家庭有信仰，老爺奶奶聲言帶丈夫回教會，看看能否讓他回頭是岸。網友認為，不要對老爺奶奶抱太大期望，「佢哋係想幫個仔，唔係幫你哋呢段關係，任何女人都可以係新抱」。

後來經網友多番勸導，人妻終明言「依家我真係堅持唔落去。冇辦法可諗，佢實在係執迷不悟嚟嘅」、「依家睇嚟或者該接受呢個現實」，「無謂浪費時間，放過人哋，放過自己，耽誤嘅人係我自己。」

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責任編輯︰王明芳