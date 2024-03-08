常識時事題｜2024年常識時事題備戰測考季　溫習懶人包＋免費時事題下載

▲ 2024年常識時事題溫習懶人包及免費時事題練習下載。（iStock圖片）

正值小學測考季，相信不少家長都有陪子女溫習，其中常識科的時事題往往考起家長和孩子，因此我們為親子準備了2024年常識時事題溫習懶人包，總結過去3個月本地及國際發生的大事，並提供免費時事題練習，包括短答及選擇題，幫助小朋友更好地應對常識時事題挑戰。

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常識時事題｜香港時事

12月20日：香港存款保障委員會的調查顯示，67%受訪香港市民表示有儲蓄習慣，與去年相若；每人每月平均儲蓄金額按年升17%，增至9000港元，創調查以來新高。

12月27日：醫務衞生局設立精神健康支援熱線—「情緒通」正式啓用，為有需要人士提供真人對話即時支援及轉介服務。

12月28日：通訊事務管理局辦公室推出「短訊發送人登記制」，協助市民識別短訊發送人的身分，提防騙徒。

1月8日：香港中文大學校長段崇智向校董會提出請辭，將於2025年1月離任。

1月9日：明愛專上學院獲行政長官及行政會議批准，升格為聖方濟各大學。

1月19日：環境及生態局宣布，垃圾徵費法定生效日期由4月1日改為8月1日。

1月19日：政府正檢視整體公營醫療服務收費，包括研究公立醫院急症室加費，以打擊濫用並維持公營醫療體系可持續性。

1月30日：香港政府啟動《基本法》23條立法工作，公眾諮詢期至2月28日。

1月30日：房委會公布，今個年度以不同方法打擊濫用公屋。經調查後，截至2023年12月31日，因租戶濫用公屋和違返租約或房屋政策而收回的單位約為2,200個。

2月28日：新一份財政預算案，政府預計2023/24年度錄得千億元財政赤字，2024/25起三個年度各政府部門都要削1%經常開支。樓市全面撤辣，未來10年建30.8萬公屋單位，延長現金津貼試行計劃。

3月7日：香港會計師公會發布《中小學生理財現況調查報告》， 評定本地中小學生理財能力達「B級」，不過調查亦發現49.3%受訪學生曾向他人借錢，主要是朋輩之間互相借貸。

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常識時事題｜兩岸及國際時事

1月1日：日本石川縣能登半島發生7.6級地震，至少220人喪生。地震導致沿海部分海底抬升變成陸地。

1月2日：韓國最大在野黨黨首李在明在釜山出席活動時遇襲，其頸部被刺，後被送醫搶救醫治，行兇者當場被捕但身份和襲擊動機尚不明朗。

1月9日：韓國國會1月9日召開全體會議，通過禁食狗肉法案，全面禁止流通或銷售狗肉，以及以食用為由飼養或屠宰狗隻，2027年起生效。

1月13日：台灣2024年總統大選，民進黨候選人賴清德以558萬6019票，得票率40.1%，當選台灣總統，不過相較於前次蔡英文連任成功的得票率減少約18%。

2月5日：英國白金漢宮公布，75歲英王查爾斯三世確診患有癌症，但並不是前列腺癌，他將暫停公開活動，開始接受「定期治療」。

2月10日：內地官媒將龍的英譯由Dragon改為「Loong」。有專家指，中西方的龍形象有差異，龍不宜譯成「Dragon」。

2月14日：一艘中國漁船在金門海域越界捕魚被台方驅離時，船上4人全部落海，其中2人死亡。

2月16日：南韓政府增加醫科生學額引發爭拗，首都圈五大醫院的實習醫生和住院醫生決定集體辭職及停工以示不滿。

2月16日：人工智慧領導團隊OpenAI在推出聊天機器人ChatGPT後，再推新品「Sora」，讓使用者用文字生成最長 60 秒的高品質影片，能夠提供具有多個角色、特定類型的運動和詳細背景細節的場景。

3月1日：世界衛生組織（WHO）最近公布一份研究報告，指全球有10億人口受到肥胖問題困擾。

3月3日：美國樂壇天后Taylor Swift 演唱會巡迴到新加坡。有報道指，新加坡為了奪得Taylor Swift在東南亞六場演出的獨家舉辦權，斥資高達2400萬新元。

3月7日：南韓醫生工潮踏入第17日，儘管保健福祉部早前指，將對違反「復工令」的醫生採取處分，但截至3月6日，參與罷工的醫生人數反而增加至逾1.1萬人，佔初級醫生人數約九成一。

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責任編輯：林愛娜