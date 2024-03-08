婚後事丨賴慰玲2分15秒戲演盡四大反差情緒　Winki喊足三次先收貨

▲ 《婚後事》

由林肯監製，羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等的TVB劇《婚後事》在昨晚（3月7日）播出的第9集，下半段敘述視點是靜林Gina（賴慰玲飾），標題是「得體的退場」。

靜林越來越無法忍受明芯（陳自瑤飾）在甘誠鈞Davey（黎諾懿飾）心中留有重要位置，面對誠鈞的闊綽、體貼及稱讚，靜林只覺得一切都是補償。

因成長背景，Gina從少到大都是甚懂察言觀色的女人，原本Gina想再給予自己及誠鈞一個機會到日本重新開始，但當發現自己一直在日本打理的生意只是為明芯昔日的夢想作嫁衣裳時，Gina終極心死，並極狠地以「堅決離開」方式在誠鈞心中留下烙印，這亦是Gina想到唯一可以勝過明芯的方法。

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▲ 《婚後事》

婚後事丨網民大讚編劇夠功力

昨晚《婚後事》，轉到Gina視點一幕相當有心思，緊接標題「得體的退場」的鏡頭，是Gina對著鏡頭欠缺靈魂感的甜笑，配以親妹妹Mira（王敏奕飾）一句：「慳啲啦，你咁樣好假，睇到你咁嘅樣都想嘔」，及 Mira好友天暉（羅天宇飾）一句：「其實要為個男人爛到咩地步先肯收手？」

簡單幾個鏡頭及對白Flashback，配以Gina嘴裏說的是甜言、眼神卻盡是失落的表情，將Gina心境及性格立體展現，網民大讚演繹者賴慰玲（Winki）演技一絕之餘，亦大讚編劇有功力：「其實我覺得Gina好慘，由始至終都係後備」、「佢活得最卑微」、「好戲，值得更多女一機會」、「編劇好犀利，雖然得半集係Gina視角，但已經好完整交代到佢嘅心路歷程，點解拜金，點解願意忍受同Davey呢段關係」、「六個主角嘅個性描寫得好立體」。

▲ 《婚後事》

婚後事丨演繹四大反差情緒

昨晚，Gina向明芯攤牌一幕，以2分15秒的時間及對白演活四大反差情緒：強裝鎮定＋扮豁達＋委屈＋唔想輸，獲網民公認好戲。場口講述Gina與明芯表示「決定離開Davey」，面對明芯一臉錯愕，Gina故作瀟灑而又淡定地說：「我走唔係為咗成全你哋」，並大拋「第三者驚世理論」：「係我一直都縱容佢，由佢喺出面咁風流，所以我絕對唔係受害者；反而一段三角關係入面，冇話遲嚟嗰個就係第三者，冇分先後，首先唔被愛嗰個，就係第三者。」

說到此處，臉上始終掛著淡定豁達笑容的Gina開始泛淚，雖然淚水已填滿眼眶，但全程未有滴下：「我要報仇嘅話，我一定做得狠過你，但我寧願選擇做一樣你做唔到嘅嘢，就係得體咁退場」；說到此處，Gina淚水再度增量，並續說：「清醒過你（指明芯），可以及時放手，我諗已經係我唯一可以優勝過你嘅地方，亦都係唯一一個方法令到Davey可以永遠都掛住我。」

說畢Gina 掛著智者式微笑向明芯說了「保重」二字，之後大方轉身離去，只是表情一秒變黑暗之餘，亦由原本的光明步向陰暗，令觀眾更能代入Gina當時的鬱悶情緒。

▲ 《婚後事》

婚後事丨賴慰玲真係過足戲癮

談到相關場口，Winki自揭拍足三個Take才「收貨」：「第一個Take我係喊得好緊要，因為要正式同我愛嘅人告別，仲要喺『情敵』面前咁做時，我係唔想表露太多，但我又真係好傷心喎。我第一次（拍時喊得）好傷心好傷心，第二次（拍）我叫自己唔好喊，但都係喊咗。第三次我同自己講真係唔可以喊，先做到Long 住淚水而又好激動嘅嗰種抑壓，所以對演員嚟講真係過足戲癮，同埋呢種喊更貼近人性。」

談到Gina表面風光、迎刃有餘，但其實內心十分孤獨，Winki直指反差如此大的角色對演員來說是豐富的素材：「就係因為個角色表面要望落Handle到晒所有嘢，所以佢嗰種喊係要好想抑壓，其實好現實嘅，每個人想喊都係會㩒住自己唔好喊。」

Winki如此好戲，難怪網民亦大讚神乎其技：「呂靜林最後呢段講得太好」、「睇到眼濕濕」、「演藝出身真係有分別⋯佢最後一路鎮定咁講嘢，一路滿眼淚水但又冇滴出嚟，做得超好」、「賴B唔知仲有無solo戲份」

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