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【婦女節】城巴女車長兩年增3成　首名女教車師傅培育百名新力軍

社會 14:18 2024/03/08

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寬姐（右）及楊車長（左）並肩建立優秀的城巴前線團隊。（城巴圖片）

交通運輸行業一直被視為由男性主導的行業，但近年城巴女車長數目不斷增加，女車長人數目前已比2022年上升超過30%。其中，城巴首名女教車師傅，至今已培育出近百名巴士新力軍。

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寬姐縱橫公共交通運輸行業30年，2013年加入城巴成為車長，不論是山路、平路、或長途，甚至開篷巴士都能駕輕就熟，2022年更晉升至駕駛導師，成為城巴首名女教車師傅，至今培育出近百名新力軍投身巴士行業。

她指，近年越來越多女性成為車長，她認為女車長較男車長多一份細心，雖然有時受女性身形較嬌小、力度或心理質素等影響，要比男性花多一點時間適應車長駕駛室，不過「只要有信心，唔好當架巴士係怪獸，就可以駕馭到」，跟其他師兄師姐齊肩戰鬥，無分彼此。

８年前移居香港落地生根的楊車長，則為了更好照顧家庭及陪伴小朋友成長，毅然由小學語文科教師，變身成城巴720號線車長。她坦言，起初來港時，因為人生路不熟，花了一段時間適應，而為了更快熟習香港路況，每當有空時就會主動「操線」，務求以最快速度成為一名專業車長。

她又笑言，可能因為是一名母親，故很多小朋友都好喜歡乘坐由她駕駛的班次，且形容從駕駛席上看著小朋友成長，感到無比光榮及欣喜。她相信只要有恆心，不斷自我提升，不論男女一樣可以成為業界的靈魂人物。

城巴表示，一直致力締造家庭友善的工作環境，務求令同事能取得家庭生活平衡。目前提供24周全薪產假、12天全薪產前檢查假、3天有薪婚假、14天全薪侍產假、2天有薪恩恤假及懷孕車長之特別工作安排。近日亦積極鼓勵一眾女同事加入運輸物流學會轄下的「蔚‧木蘭（WiLAT）」委員會，共同為推動提高女性在物流同運輸領域地位而努力。

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責任編輯：梁薾心

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