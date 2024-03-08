【輸入勞工】機場輸入勞工計劃3.13起接受第二輪申請　首輪逾千人已到港

▲ 航空業輸入勞工計劃下周三起接受第二輪申請。（資料圖片）

運輸及物流局今日（8日）宣布，航空業輸入勞工計劃下周三（13日）開始接受第二輪申請，本月26日截止。與首輪申請一樣，涉及10個前線非管理級工種，申請人亦須就每名輸入勞工向機管局每月繳交400元。審批程序會於截止後約2星期完成。

「運輸業輸入勞工計劃──航空業」於去年7月推出，在保障本地勞工就業的前提下，適度容許航空業輸入勞工，以紓緩人手嚴重短缺的問題，支持香港航空業持續復蘇。運輸局指，與首輪申請一樣，第二輪可輸入的航空業勞工，為人手短缺最嚴重的10個前線非管理級工種，涵蓋地勤人員、機坪服務員、機艙工作員、飛機維修技工/技術員、牽引車司機、倉務處理員/貨站服務員、機械/升降台操作員、客戶服務員、飛機拖車司機及維修員。

▲ 航空業輸入勞工計劃下周三起接受第二輪申請。（運輸及物流局圖片）

計劃申請人須為註冊商業實體，並持有機管局合約/牌照/專營權/旅客處理許可證，及在香港國際機場經營業務；且須就每名輸入勞工向機管局每月繳交400元。機管局每年亦會撥出與申請人繳交總額相若的款項，並將申請人繳交的款項及機管局主動投放的撥款，全數用以資助負責機場運作的本地前線員工交通費。有關交通資助預計於今年上半年內開始發放。



至於計劃的申請手續和運作細節，同樣與首輪申請相若，申請人須填妥申請表格並連同所需文件於本月13日至26日期間遞交予機管局。由運輸局、勞工處和機管局代表組成的跨部門聯絡小組負責審批申請，並由運輸局常任秘書長作審批決定。審批程序會於截止申請日期起計約兩星期完成。

另外，運輸局表示，第一輪申請已於去年8月批出共2,841個配額，截至昨日共接獲約1,800份簽證申請，當中超過一半，即約1,020名輸入勞工已陸續到港工作。

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責任編輯：梁薾心