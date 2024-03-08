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【7.21暴動】涉元朗站暴動4人罪成提上訴　上訴庭押後6個月內頒判詞

社會 15:35 2024/03/08

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上訴人吳偉南。（資料圖片）

2019年7.21元朗發生白衣人暴動事件，7人被裁定暴動及有意圖傷人等6罪罪成，被判監3年半至7年，另1人經審訊後被裁定罪名不成立。其中4人就定罪及刑期提出上訴，律政司另就被裁定無罪的被告以案件呈述形式提出上訊，聆訊今(8日)續於上訴庭進行，法官聽取雙方陳詞後，押後6個月內頒下判詞。

4名上訴人為鄧懷琛（64歲；商人），被判監7年，仍在服刑中；吳偉南（61歲；貨車司機），被判監4年，已服刑完畢；鄧英斌（65歲；退休），被判監3年9個月，已服刑完畢，以及蔡立基（43歲；機械技工），被判監6年，預計今年出獄；律政司另亦就被裁定無罪的王志榮（57歲；運輸工人）提出上訴。

控罪指王志榮、黃英傑、林觀良、林啟明、鄧英斌及蔡立基，於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動及串謀有意圖傷害他人。鄧懷琛及吳偉南則被控於同年7月22日，在‪‪元朗朗和路及港鐵元朗站一帶參與暴動及串謀有意圖傷害他人；鄧懷琛另被控於同日在元朗‪形點I商場及港鐵元朗站一帶‬參與暴動及有意圖傷害他人。

案中另有3名被告為黃英傑（52歲；電工）、林觀良（52歲；商人）及林啟明（47歲；商人），則未有提出上訴，當中兩名林姓被告於開審前承認暴動罪，被判監4年8個月，黃則經審訊後被裁定罪成，判監3年半。

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記者：梁錦麟

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