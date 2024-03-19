升中面試｜Band1迦密柏雨面試自我介紹加分位　校長親述4大細微位及2大訓練攻略

▲ 迦密柏雨中學黃偉強校長分享自我介紹的最佳策略，親述面試細微位及個人面試小貼士。（陳慧安攝）

【迦密柏雨中學/升中面試】迦密柏雨中學（下稱迦密柏雨）是大埔區的熱門Band1英中，以學生品學兼優及教學理念，過去吸引不少區內及跨區家長安排子女報讀。其學術、音樂及體育活動各方面的表現近年來不斷提升，以去年香港中學文憑試（DSE）為例，大學聯招取錄高達95.7％，當中入讀三大取錄百分比為47.8%。校長黃偉強分享自我介紹的最佳策略，亦親述面試細微位及個人面試小貼士，助家長和學生面試更有把握。

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迦密柏雨收生準則及比重

迦密柏雨中學由基督教興學會創辦，為一所全日制津貼中學，以英語為主要教學語言。自行分配學位名額40個，校方將參考教育局提供的成績名次、申請人提供的資料及面試表 現甄選。收生準則及比重如下：

學業成績 50% 課外活動 10% 操行 10% 校長酌情 卓越表現 / 獲獎成就

本校學生 / 校友 / 教職員的家人 10% 面試 20%

▲ 大埔區的熱門Band1英中迦密柏雨中學，以學生品學兼優及教學理念，過去吸引不少區內及跨區家長安排子女報讀。（陳慧安攝）

自我介紹忌失實重內容

面試只設個人面試，由兩位老師與一位學生面談評分，申請人需以中文及英文作答，黃校長強調面試主要評估學生的溝通能力，而非單一書本的知識。英文面試會要求申請者朗讀篇章，目的想了解申請人的拼音和基本語言能力能力，而中文面試以開放式討論為主。

校方尤其重視自我介紹部分，提醒申請人內容切忌失實。老師會隨機要求學生以中文或英文進行自我介紹，老師會特別留意學生的自我介紹內容，再循內容加以追問。校長分享到一個面試例子，試過有一個申請人自稱游泳健將，在闡述比賽成就時卻說出世界記錄的秒數，令場面十分尷尬。

過份吹噓招致更大的失分，因此誠實是最佳的策略。

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校長分享有關自我介紹的秘訣，指自我介紹目的是讓老師認識學生，判斷學生是否適合學校，也讓面試官知道入學的誠意。因此若想表現優秀，關鍵在於能否引起面試官興趣，帶動對方主動追問自己，而非被「拷問」，讓自己成為面試的主導者。

當你引起了面試老師的興趣，主導了面試方向，你的面試已經成功了一大半！

4大面試儀容談吐細微位

黃校長期望申請人是認真、活潑和想來讀書的學生，他在訪問中親自講述面試的細微位及個人面試小貼士。第一，校方一向注重學生的言行舉止及髮飾儀容，故面試時會特別留意申請人的衣著儀容是否整齊，例如：校服是否整潔，從而判斷申請人是否守規端正，呈現有禮、端正及得體的言談及儀容甚為重要。

第二，切忌死記硬背，他坦言面試不會要求一個小六學生如中學生對答如流，明白學生面試時難免緊張，但背誦卻更容易失分有反效果。校長分享到，試過遇到有申請人在自我介紹時就出現「冷場」，皆因他只背熟了英語的自我介紹，未能立時反應老師以廣東話的發問形式，遂要求轉為英語自我介紹，才能完整地完成自我介紹，影響了面試表現。

▲ 校長在訪問中親自講述面試的細微位及個人面試小貼士。（陳慧安攝）

第三，黃校長指活潑健談、願意與人相處在面試會較有利。而最能夠反映溝通能力就是說話聲線，提醒申請人面試要「夠大聲」，說話清晰響亮會有較大優勢。第四，談話得體要有內容，校長認為一個有內容的對話，能夠反映一個人的個人修養和閱讀習慣，因此對答切忌空泛，鼓勵以說故事的形式，令表達更豐富。

2大親子面試訓練攻略

在升中講座中，黃校長經常跟家長分享以下兩大面試訓練秘訣。首先，家長可以與孩子嘗試在距離兩米外對話，一起練習說話聲線。由於過往疫情，面試需要配戴口罩和社交距離的限制，導致不少申請人表現失準。第二，他提議家長每天盡量抽10分鐘時間多與小朋友談話，話題可以天南地北，避免只討論功課學業，既能增進親子關係，讓孩子習慣與人溝通就是「最好的面試訓練」。

▲ 迦密柏雨中學校長黃偉強分享有關自我介紹的秘訣。（陳慧安攝）

叩門考慮「第一意願」申請人

迦密柏雨中學每年收到逾400人報讀，而自行分配學位名額40個，反應熱烈。至於中一叩門準則，黃校長稱只考慮自行分配學位階段填報「第一意願」的申請人，並參考教育局提供的成績名次、申請人提供的資料作甄選，安排簡單約見。黃校長坦言，過往有逾100人叩門，隨著教育局逐步減少叩門位，加上叩門位亦受到留級人數限制，開4班就只有4個叩門學額，競爭相當激烈。

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記者：黃諾韶