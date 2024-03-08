【世界盃】世盃外套票超額認購　足總：已預留成功付款交易門票數量

▲ 足總指已預留所有成功付款交易的門票數量。（足總圖片）

香港足球代表隊將於本月21日出戰世界盃亞洲區外圍賽次圈，晚上8時在旺角大球場鬥烏茲別克。中國香港足球總會昨午2時起，於網店售賣限量200套套票，但網站疑因太多人同時登入，癱瘓了超過2.5小時。足總今日（8日）指，系統繁忙期間出現超額認購情況，但已預留所有成功付款交易的門票數量，並正陸續以電郵通知所有購買者有關安排。

足總昨午2時起，於足總網上商店售賣限量200套票，內附21日主場對烏茲別克及6月6日對伊朗的正價門票，並有斷貨接近一年的港隊球衣，或可選首次開售的作客球衣，售價1200元。但網站疑因太多人同時登入，癱瘓超過2.5小時，直至下午4時30分後才逐漸回復正常，至下午5時30分所有套票售罄。

足總稱，由於反應熱烈，開售初期大量用戶同時進入網上商店，一度令系統極為繁忙，感謝球迷對代表隊的踴躍支持。而由於系統繁忙期間出現超額認購情況，已預留所有成功付款交易的門票數量，並正陸續以電郵通知所有購買者有關安排。如有查詢，可電郵至hkrtpackage@hkfa.com，會盡快處理。

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責任編輯：梁薾心