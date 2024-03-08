【六合彩】頭獎$6,400萬周六攪珠 李丞責貼士幸運投注
社會 16:34 2024/03/08
六合彩連續６期頭獎，沒人一注獨中。明天（9日）六合彩有攪珠，頭獎幸運兒若一注獨中，可捧走達$6,400萬。
六合彩截止投注時間，明晚（9日）9時15分。
李丞責六合彩攻略
六合彩「刀仔鋸大樹」人人恨中獎，堪輿學家李丞責稱，2024年有幾個號碼，六合彩投注很旺。
李丞責指出，今年「１」和「３」兩組數字，財運較旺。其中「１」是正財數，「１」字尾的投注數字就代表正財。逢「３」字尾就代表是偏財運。
六合彩幸運攻略實測
根據李師傅預測，事實上今年六合彩號碼「３」極旺，於過去30期曾攪出8次，屬於49個號碼之中最旺。
而對上一期3月7日攪珠，亦有多組中獎號碼包含「3」，包括30、31、32、39等。
李丞責命理預測
名字方面，李丞責指出，如果姓名內含水的元素，今年正財運應是不錯。而姓名有木字邊部首的話，偏財運也較好。
六合彩第26期結果
3月7日攪珠的六合彩結果：5、22、30、31、32、39，特別號碼44。
頭獎無人中。二獎2.5注中，每注派174.7萬元。
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責任編輯：吳卓峰