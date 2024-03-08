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再見‧枕邊人丨林熹瞳曾與黃玉郎傳緋聞　不幸流產一度陷入人生陰霾

娛樂 17:04 2024/03/08

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《再見‧枕邊人》林熹瞳

TVB《再見‧枕邊人》在昨晚（3月7日）劇情講述顧晴天（黃智雯飾）獲楊萬森（馬德鐘飾）屢次誠邀及鼓勵下加入心聲製作公司，可是慘遭同事們認定走後門，冷言冷語相待，尤其被朱善美（張曦雯飾）安插在心聲對付晴天的記者聞琪（林熹瞳飾）處處針對。

同時，加上晴天與聞琪均提出訪問心臟科權威盧國峰（魯振順飾），故事題材撞到應一應！兩女出盡法寶邀約盧醫生，聞琪化身「豹女郎」出動美色誘惑；晴天亦略施小計，利用維修升降機的時間採訪。

再見‧枕邊人丨「李莫仇」張詩欣活癱瘓女騎師考演技　感激黃智雯馬德鐘幫忙入戲

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與黃智雯同屬演藝學生

林熹瞳（Rachel）與黃智雯在劇中針鋒相對，現實中卻完全相反，其實兩人是香港演藝學院（APA）師姐妹，Rachel更透露對方傳授整理毛躁碎髮的小秘訣，可見二人合作得非常愉快。

對於出演獲得卓越新聞獎的記者聞琪一角，林熹瞳直言起初以為角色屬反派，後來發現僅是一名對事業充滿野心、好勝心極強的記者：「聞琪嘅心態純粹要贏晴天，做事好狠、好專業，但唔會害人，只會擺吓面色，其實社會上好多呢種人。」

《再見‧枕邊人》一眾演員。

林熹瞳設計托眼鏡動作 

林熹瞳在劇中有不少性感造型，包括「眼鏡娘」、跌肩、貼身裙等，坦言初時對戴眼鏡演出感擔憂：「好多時會反光，增加難度，二來我唔係咁襯眼鏡造型。監製好好搵到個冇框嘅八角形眼鏡，好似冇戴咁輕，增添專業同性感嘅感覺。我有設計到托眼鏡小動作，同埋講嘢節奏要快狠準，希望出到嚟有不可一世、有我講冇你講嘅感覺。」

她續指開端的確想予人「賣弄色情、沒有實力」的錯覺，而聞琪亦因應不同場合選穿各類型衣着，她說：「有需要就着得性感啲，方便工作，但聞琪從來唔會出賣身體換取成就。」

另外，林熹瞳大讚「馬神」馬德鐘與張曦雯外型好合襯，身高164cm的她笑稱在他們面前頓時變成小矮人，又特別點名大讚馬神十分提攜後輩，為人友善沒架子。

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影后資格惹質疑

現年39歲林熹瞳林熹瞳原名陳曉華，2006年畢業於香港演藝學院戲劇系畢業後參演多套影視劇，約在2011年更成立環球傳奇影視娛樂有限公司，不過林熹瞳為人所知是因為2015年的電影《我們停戰吧》。

當年，她憑《我們停戰吧》於「印度諾伊達國際電影節」、「聖地牙哥國際電影節」、「美國環球優秀電影比賽」三奪影后，並入選多個影展，可是同時卻引網民、影評人質疑這些獎項的認受性，而電影公司發聲名指摘有關指控屬嚴重譭謗。

《我們停戰吧》

與黃玉郎傳緋聞

另外，因為黃玉郎入股其公司，他正是《我們停戰吧》出品人之一，由此傳出她是黃玉郎紅顏知己，他們更在2012年更被影到十指緊扣拍拖。但多年來，兩人都否認緋聞，林熹瞳曾解釋只是美麗的誤會，指彼此關係亦師亦友。

不過在2017年，黃玉郎肯定了當時女友、即現任太太Cass的黃太位置後，在8月時，Cass因不滿有人在社交網於林熹瞳和黃玉郎的合照標籤自己，發文痛罵此人別有用心，更大鬧有人駭入了她和黃玉郎的社交帳戶，最後更加上標籤「滿口謊言的基督徒」，以及「林熹瞳」。

之後，林熹瞳在Cass的貼文下留言回反撃，斥Cass是「小女人」、「自我澎脹」等，又指Cass開po搞事。原來其實是Cass誤會黃玉郎新開的社交平台帳戶為林熹瞳所設，故黃玉郎最後也代未婚妻向林熹瞳道歉，事件才告一段落。

林熹瞳曾與黃玉郎傳緋聞。

不幸流產曾活在陰霾

在2020年，林熹瞳（Rachel）與圈外男友何思哲（Carson）結婚成為何太，在翌年4月於社交平台公布自己懷孕8周4日，但BB突然無心跳向網友求助。可惜之後無奈表示已流產：「有無限多的傷心、憤怒、哀痛和疑問。」

相隔4個月後，她撰文透露流產後活在陰霾，稱：「BB離開後，我封閉了自己，除咗老公，乜人都唔想見，日日人唔似人鬼唔似鬼！」指流產後封閉自己：「因為我狀態太差，太醜樣，滿心憤怒和哀痛，根本唔想見人。」

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她續指：「但冇諗過，我傾傾吓開始打開心扉，同佢傾咗8個小時，由張床傾到出沙發，無論我發怨氣，分析件事，定由盤古初開講起我的心路歷程。那天起，我終於肯落番街，但一落街先發現原來身體真係差咗好多，行去超級市場買啲嘢，都要唞足一日。」

全扉好友陪伴，她才逐步走出傷痛：「之後突然收到通知， TVB的「逆天奇案」要宣傳，我好想去，非常想去，但身體狀況令我好擔心，我膽粗粗地打電話去問她，可否陪我去宣傳？她竟然話，昨天已經攞咗大假，預咗陪我去，就算我唔俾，她都會跟著來。結果連綵排，一個半月內，前後分別陪我去咗7-8次左右，她每朝買定早餐上嚟我屋企接我出發，去到TVB只係當自己係助手，不停幫我拎嘢，照顧我飲水，幫我瞻前顧後，如果冇咗佢，我相信我真係做唔到。結果宣傳期完咗，我亦都康復了。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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