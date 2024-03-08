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【婦女節】港鐵工程部門有女士面孔　年輕一代比例大升

社會 07:59 2024/03/08

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港鐵公司有不少女工程師，負責興建鐵路項目。（港鐵公司提供）

今日是三八婦女節，港鐵公司內部有多個工種，均由女性擔任，當中就連鐵路工程部也不乏女士身影。

梁寶寶(Lesly) 是港鐵首位擔任項目經理的女工程師，2020年起負責統籌及管理「東涌綫延綫項目」設計及建造工作。Lesly於1998年加入港鐵，參與建造將軍澳綫，負責寶琳站設計管理，其後參與多個鐵路項目動工。

她見證過去多年鐵路行業發展，當中加入建造團隊的女工程師比例，見大幅增加，港鐵項目及工程拓展部的女工程師，與十年前相比，增幅近一倍，「起鐵路」不再是「男性專屬」行業。

港鐵工程師有年輕一代

一眾女工程師之中，不少屬於年輕一代，40歲以下的年輕女工程師，佔超過一半。梁詠茵(Vivian)2013年加入港鐵，也是其中一員，目前是Lesly團隊下的高級建造經理，負責東涌西段工程。

女性細心及善於溝通嘅特質，係鐵路工程必要元素，可以幫助唔同team，有效溝通同埋提升工程效率。

她強調，目前工作環境不再有性別定型，男女同樣有機會，以及發揮空間。

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責任編輯：吳卓峰

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