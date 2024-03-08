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育成美人魚｜本港首家室內美人魚館進駐港島西　4歲以上可化身美人魚+歎下午茶

親子好去處 18:12 2024/03/08

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近期香港首家室內美人魚館於港島西營盤開幕，在導師的指導下，進行這種結合自由潛水、美人魚泳術以及舞蹈的新興水上運動，大人、小朋友齊齊化身美人魚，在水中自由舞動。

【親子好去處/美人魚館/美人魚水中舞/Mermaid Dance】近年興起美人魚水中舞蹈活動，近期香港首家室內美人魚館於港島西營盤開幕，在導師的指導下，進行這種結合自由潛水、美人魚泳術以及舞蹈的新興水上運動，大人、小朋友齊齊化身美人魚，在水中自由舞動。而美人魚館將於下周六起，一連兩個週六、日舉行嘉年華，觀賞美人魚水中表演，更可享用美人魚主題下午茶、參加美人魚水晶球工作坊、甚至下水體驗成為美人魚！

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MOP Mermaid Ocean Palace是本港首家教授「Mermaid Dance美人魚水中舞」的學校，靈感來自於美人魚在水下游泳時優雅的姿態。成立本著「MOP美人魚理念」辦學，一直致力舉辦全新、多元化的水中舞課程及活動，目標教導學員如何像美人魚一樣在水中載歌載舞，建立一個充滿德智體群美的美人魚社群，為學員提供成長的養份。

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美人魚館｜不限性別毋須識游水

場內設有恆溫水池，免受天氣環境所影響，當中最大的水池為3米深，有大玻璃透視整個水池，教練及學員可觀察美人魚舞姿及安全情況。而參加美人魚體驗課程則沒有任何游泳能力門檻和性別限制，只須年滿4歲以上即可參加。不少小朋友平日運動量比較少，寒冷水溫往往令小朋友不願下水，而恆溫水池則可以解決到問題，無需再受天氣環境所影響，盡情享受水世界。場內設有淋浴間、洗手間、儲物櫃、風筒、拖鞋借用。

近期香港首家室內美人魚館於港島西營盤開幕，在導師的指導下，進行這種結合自由潛水、美人魚泳術以及舞蹈的新興水上運動，大人、小朋友齊齊化身美人魚，在水中自由舞動。(Facebook MOP Mermaid Ocean Palace 圖片)

美人魚館｜一連兩周末舉辦嘉年華

MOP Mermaid Aquarium將於下周六起一連兩個星期六、日（3月16日、17日、23日、24日），每天舉辦三場開幕嘉年華，每位參加者可享一份美人魚下午茶連飲料、美人魚水晶球工作坊，另現場設水中美人魚表演及合照環節。

MOP美人魚館開幕嘉年華

日期：3月16日、17日、23日、24日
時段：11:00am-12:30pm、1:30pm-3:00pm、4:30-6:00pm
價錢：小童$168、成人$188、家庭套票$528（兩大一小）
地址：西營盤皇后大道西356號
報名表格：【按此】

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責任編輯︰ 陳珈希

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