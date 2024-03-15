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都市病｜9成頭痛是腦部缺氧警號　中醫解構3大頭痛類型一種屬危險需求醫

醫健人物 10:53 2024/03/15

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9成頭痛是腦部缺氧警號，中醫解構3大頭痛類型，一種頭痛屬危險需求醫。

【頭痛/偏頭痛/都市病/中醫】「頭痛」已成為都市人生活中常見的一部分，若長期忽略，後果可以很嚴重。中醫指，九成以上的頭痛都是因腦部缺氧而引起的身體警號，一般是不會對生命造成威脅，常見患者會都服用一些止痛藥來控制抑制頭痛症狀，並且對此抱持著僥倖的態度。

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中醫的治療理念是「治人不治病」，所以「治病必求治本」 。人體是一個有機的整體，將人體內臟和體表的各個部分視為相互關聯的；中醫認為所有疾病都受氣候、環境和個人行為習慣（例如飲食、工作、運動、和醫療習慣⋯等因素）的影響，對人體的生理和病理產生不同程度的影響。

一般來說，頭痛是腦部神經被擠壓，或腦部氧氣不足的警號，屬中醫「髓海不足」範疇。腦部結構複雜，掌管五官、神志、情緒（包括認知力、專注力、記憶力、危機感、壓力荷爾蒙等⋯），同時也掌管著人體其他器官和組織的功能和運動。

有些專家將頭痛進行分類（如下），但值得關注的是，雖然將頭痛分類是有助於了解和處理頭痛，但重要的是要找出腦部缺氧的原因。常見患者由輕度頭痛慢慢演變成中度頭痛，臨床上常見患者因長期忽略供腦部供血不足，而增加誘發其他腦部的惡性病變，例如失眠、鼻鼾、經痛、代謝功能紊亂、記憶衰退、認知障礙、內分泌失調⋯等「髓海不足」的問題。

頭痛類別緊張型頭痛偏頭痛危急性頭痛
痛感程度輕度到中度中度至重度中度至重度
持續時間數十分鐘到數天以上數小時到數天以上數小時到數天以上
頭痛特點雙側、緊繃、脹感單側、三叉神經抽動劇痛難忍
伴隨症狀頭、頸前、頸後、肩胛等有壓痛點噁心嘔吐、畏光發燒、失神、肢體無力、臉歪嘴斜、表達困難、視物不清、意識異常
相關因素頸前傾、視力過勞、失眠、情緒、壓力、月經不調、飲食不節等。頸前傾、視力過勞、失眠、情緒、壓力、月經不調、飲食不節等。腦部問題、或伴有其他慢性病
危險頭痛伴有發燒，或腦部問題，腦部外傷撞擊後、或懷孕中⋯應盡快請示醫師伴有發燒，或腦部問題，腦部外傷撞擊後、或懷孕中⋯應盡快請示醫師伴有發燒，或腦部問題，腦部外傷撞擊後、或懷孕中⋯應盡快請示醫師

所有的疾病都有其發展過程，因此及早發現並及早根治防治病變是預防疾病進一步惡化的關鍵。

  • 未病先防 - 在疾病發生前，我們應該提前做好預防工作，因為所有疾病都是身體機能衰退的警號。現今流行的醫治方法是分門別類，分科治療，例如，不同的頭痛實際上有相同的病因，即病變的過程中，出現不同的症狀，隨著時間推移，症狀會越來越嚴重，這是不同程度的病變問題。因此，治病必求治本，包括治標治本、調和氣血、調理臟腑、形神兼顧、病證相參、因異制宜等。
  • 改善不良習慣 – 例如不良的坐姿可能會影響頸部肌肉和神經緊張，增加血管擠壓，誘發腦部缺氧的頭痛，或影響嚼肌和咀嚼肌（咀嚼肌包括嚼肌、顳肌、咬肌、翼內肌、翼外肌）的緊張，增加誘發咀嚼肌附近的三叉神經緊張，誘發偏頭痛。
  • 既病防變 - 早期診斷和早期治療是防止疾病惡化的關鍵。同時要避免過度消耗身體的正氣，在「不通則痛」的基礎下，在頭部兩側，或前額、耳後，氣管兩側等，都可以使用磁力按摩珠輕輕按摩，找出壓痛點，透過改善患部阻塞的疼痛根源，從而改善髓海不足的健康問題。

https://www.ectouch.com.hk/?page_id=457

黃天賜中醫教授
香港城市大學榮譽院士
香港中醫骨傷學會(永遠榮譽會長)
香港註冊中醫師
廣州中醫藥大學教授

標題經TOPick編輯修改，原題為《不同的頭痛》

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責任編輯：何沛怡

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