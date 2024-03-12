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超級馴犬師Eric Ko：讓狗狗多見世面可改善行為問題　4月必玩！SKECHERS Friendship Walk健步行2024香港站

特約 10:00 2024/03/12

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熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

疫情過後，大家都把握機會周遊列國看世界，但原來狗狗也應該擴闊眼界，除了可以透過這些活動和牠們建立關係、增進感情，更可以改善部分狗隻的行為問題。今次請來超級馴犬師Eric Ko，教大家如何從日常生活入手，讓狗狗行為更穩定，同時減少主子和自己或其他狗隻起衝突，更會推介今年必玩的大型毛孩健行嘉年華「SKECHERS Friendship Walk健步行2024香港站」！

狗狗性格多樣 需時間相處建立互信

狗和人一樣，都有各自的性格，品種、生活環境和習慣的差異，會形成不同的行為特徵。像Eric領養的柴犬，「性格固執，很多問題要處理。」不過他也強調，「問題」不只是狗狗單方面的，也和主人有關，很多激烈行為如吠人、咬繩、追逐其他動物等根源，好可能源於人狗相處時間不足或相處方式不對。

Eric表示狗狗社交活動不足，可能會產生各種行為問題，主人不妨帶狗狗多見世面。

很多人為了減少狗隻的激烈行為，會盡量避免帶牠們上街，這可能會造成反效果。「你不信任狗狗，其實狗狗也可能不信任你，人狗一定要花時間磨合和相處。」Eric形容「時間」是最好的訓練方法，可透過「放狗」和日常相處的機會，仔細觀察狗隻的行為，「會不會喜歡追車、吠小朋友，或者怕人？」如果狗狗上街時較多難以控制的行為，Eric建議可從出門前開始熱身，先用狗繩帶牠在家裡或門外的走廊來回走幾遍，再從較少人或外界刺激的環境開始練習，「一開始不用逛太久，也避免到人多車多的市區，一步一步提升難度，讓牠們慢慢培養社交習慣，學習和不同環境或狗隻相處。」

帶狗狗多見世面 4月必玩西九大型Pet Friendly活動

「放狗」不只是人狗相處的好機會，更可讓狗狗釋放能量，「平日不讓狗狗活動的話，牠們便會將每次『放狗』都當成難得的發洩機會，可想而知場面有多難控制。」Eric又指在外國經常看到主人在咖啡店歎咖啡，狗狗平靜地躺在腳邊，「這是因為主人經常讓狗狗參與生活，可以說『有乜風浪未見過』，自然『淡定』得多。」所以他也建議大家多帶狗狗見識世界，除了在市區溜狗，也可以到郊外，甚至是參加大型活動，為狗狗建立應付不同「風浪」的自信。

他又推介大家參加即將在4月舉辦的大型健行活動「SKECHERS FRIENDSHIP WALK 健步行 2024 香港站」，這是SKECHERS舉辦的大型健步活動，已先後在美國洛杉磯、新加坡、馬來西亞和泰國舉行，今年除了首次登陸香港，更首創2.5公里寵物行，讓毛孩也可以一起參與。現場將設有寵物活動區，擺放遊戲裝置給狗狗放電，還有日本、英國、希臘和美國旅遊主題佈置，給你和狗狗一起打卡。「這是疫情後狗狗難得可以參與的大型活動，我到時也會現身和大家交流！」

「2.5公里寵物行」的狗狗可獲得狗狗獎牌及得意狗圍巾。

所有參加者都可獲得SKECHERS活動紀念抽繩袋，12歲或以下參加者更可得到泡泡槍。

所有參加者都可獲得SKECHERS活動紀念T恤及完成活動的獎牌。

活動將在五星級放狗勝地西九文化區進行，有三個組別可選擇：5公里個人組、5公里家庭組，以及2.5公里寵物行。所有參加者除了可獲得SKECHERS活動紀念T恤、SKECHERS活動紀念抽繩袋及完成活動的獎牌，12歲或以下參加者更可額外獲得泡泡槍，而寵物組則有可愛狗圍巾，以及為狗狗特設的獎牌。而健步行部分收益將撥捐三間本地慈善團體，包括保護遺棄動物協會、凝動香港體育基金，以及香港復康力量，令活動更添意義。「SKECHERS FRIENDSHIP WALK 健步行 2024 香港站」已開始接受報名，3月24日或以前報名更可享早鳥優惠，不要錯過和主子見識大場面的好機會！

SKECHERS FRIENDSHIP WALK 健步行 2024 香港站
報名及詳情：friendshipwalk.skechers.com.hk
www.facebook.com/SKXFSWHK 

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