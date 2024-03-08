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女星雪卵丨33歲王灝兒雪卵為將來做足準備　JW忍痛注射21針：這確實不容易

娛樂 18:20 2024/03/08

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JW王灝兒完成雪卵！

33歲嘅王灝兒（JW）跟男友葉韋彤（Tarzan）相戀7年多，雖然男方家族破產，但JW對Tarzan不離不棄，更斥資950萬買入渣甸山豪宅，不用靠男友。

排卵針打足10日

今日（3月8日）JW於社交平台上載一短片，她透露終於的起心肝去「雪卵」，JW要打針刺激身體在短時間內排卵。

她說：「起初兩日是每天打一支針，之後就每日打兩支，今日我感覺到肚皮脹脹地，相信會有點兒痛。」，捱到第10天後，JW開心說：「我終於打完最後呢兩支啦。」然後她摸摸肚皮說：「辛苦晒」。

【星光背後】JW大讚男友性格好認定終生　否認「拜金」靠自己賺錢：一直都有工作

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JW：我為自己感到驕傲

另外JW以英文撰文，她表示今年來作出不同新嘗試，包括首次置業和開茶飲店。JW說：「邁出這一步需要很大的勇氣，但我不得不說，我這些年真的很努力，終於實現了這個目標，夢想就是擁有自己的地方，所以這也是我第一次成為業主 。」

其後JW表示：「現在三月了，我終於去做凍卵了。我從很久以前就打算這樣做，但一直沒有時間。我終於做到了，我為自己感到驕傲，細數一下，10天內我總共注射了21針 ，這確實不容易，但絕對是可以忍受的，值得的，如果你們女孩們有興趣的話過程，我非常願意分享。」

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不少人留言大讚JW勇氣可嘉，當中姜麗文留言：「Omg so brave! Thank you for sharing your journey!! 」

前年JW接受媒體訪問，簽約TVB的她正值事業搏殺期，她跟男友葉韋彤暫未有結婚打算。加上她見到胞姊當媽媽很辛勞，故JW打算先行雪卵，其後再決定是否適合做人母。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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