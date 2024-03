女星雪卵丨33歲王灝兒雪卵為將來做足準備　JW忍痛注射21針：這確實不容易

▲ JW王灝兒完成雪卵!

33歲嘅王灝兒(JW)跟男友葉韋彤(Tarzan)相戀7年多,雖然男方家族破產,但JW對Tarzan不離不棄,更斥資950萬買入渣甸山豪宅,不用靠男友。

排卵針打足10日

今日(3月8日)JW於社交平台上載一短片,她透露終於的起心肝去「雪卵」,JW要打針刺激身體在短時間內排卵。

她說:「起初兩日是每天打一支針,之後就每日打兩支,今日我感覺到肚皮脹脹地,相信會有點兒痛。」,捱到第10天後,JW開心說:「我終於打完最後呢兩支啦。」然後她摸摸肚皮說:「辛苦晒」。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

JW:我為自己感到驕傲

另外JW以英文撰文,她表示今年來作出不同新嘗試,包括首次置業和開茶飲店。JW說:「邁出這一步需要很大的勇氣,但我不得不說,我這些年真的很努力,終於實現了這個目標,夢想就是擁有自己的地方,所以這也是我第一次成為業主 。」

其後JW表示:「現在三月了,我終於去做凍卵了。我從很久以前就打算這樣做,但一直沒有時間。我終於做到了,我為自己感到驕傲,細數一下,10天內我總共注射了21針 ,這確實不容易,但絕對是可以忍受的,值得的,如果你們女孩們有興趣的話過程,我非常願意分享。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

不少人留言大讚JW勇氣可嘉,當中姜麗文留言:「Omg so brave! Thank you for sharing your journey!! 」

前年JW接受媒體訪問,簽約TVB的她正值事業搏殺期,她跟男友葉韋彤暫未有結婚打算。加上她見到胞姊當媽媽很辛勞,故JW打算先行雪卵,其後再決定是否適合做人母。

