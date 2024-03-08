靚聲歌后蔡琴演唱會　首創愛共享價父母同行享折扣

▲ 《『好新琴』香港站演唱會》

靚聲歌后蔡琴將於5月25至26日在香港紅磡體育館舉行兩場《『好新琴』香港站演唱會》，今次是闊別8年再到香港，相信不少歌迷引頸以待。

由於蔡琴的演唱會日期是接近母親節及父親節，主辦機構首創新猶，票價原價每張908元/688元/388元的門票，如是二人或三人同行，購買2張或3張相同日期及票價門票，可以「愛共享」優惠套票價：780元（每張）/580元（每張）/350元 （每張），為子女貼心安排與家人同行的計劃，相信會成為不少歌迷今年母親節及父親節的最佳禮物。

蔡琴大讚「愛共享」計劃

蔡琴得知「愛共享」套票計劃後讚口不絕，說：「五月是母親節，通常大家給母親買禮物都像很容易，市面上也很多適合跟媽媽慶祝的，但每當到6月的父親節，大家就好像有點隨便打發便過去了，這次大會想到母親也想到父親，這個點子極佳，三代同堂來聽是一個很團結又溫暖的大力量，我非常之贊成。」

她又表示，自己過去的演唱會，媽媽每次也是坐上客，台下看著她演出，今次她有點遺憾，帶不到媽媽來港看她的演唱會，「疫情耽誤幾年，媽媽年紀也大了，漸漸就行動不是很方便，我再也沒辦法帶她一起出遊及看我演出。不過，媽媽知道仍有很多觀眾支持我，會來看我的演唱會，也替我開心。」

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記者：ERIC