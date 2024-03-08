  • 20°C
香港時間 : 2024308日 (週五) 18:08
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【青年發展】馬會「鼓掌 • 創你程計劃」論壇開幕　連結國際專家促進職學接軌

社會 16:29 2024/03/08

分享：

分享：

熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

香港特別行政區政府民政及青年事務局局長麥美娟（右二）、馬會慈善及社區事務執行 總監梁卓偉博士（左二）、「賽馬會鼓掌 • 創你程計劃」督導委員會主席施穎茵（右一） 及論壇的青年代表連佳麗（左一）為一連兩天的「鼓掌．創成功你程」論壇揭開帷幕。

「賽馬會鼓掌‧創『成功』你程論壇」今天開幕，為期兩日的論壇假香港會議展覽中心舉行，滙聚多位來自香港和海外的知名講者，探討青年的生涯發展需要。

童學園
校長專訪︱培育學界飛魚小太空人減測考調節功課量　沙呂小校長：潛能帶動學習

是次論壇是「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」旗下的大型活動，計劃自2015年由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，以協助青年人由學校順利過渡至工作世界。

馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉表示，「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」是一個馬會慈善信託基金策劃多年的計劃，獲審批撥款近10億元。他指出，社會開始認同多元出路能夠活出豐盛人生，而計劃的目的就是拉闊社會對成功的定義。

點擊圖片放大
+3
+2

由馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會鼓掌 • 創你程計劃」，致力連繫教育界、社福界及商界，推動生涯發展改變固有模式，支援青年人由學校順利過渡至工作世界。至今已為10萬名學生提供生涯發展支援、讓近3萬名在學／非在學青年人接受社區支援服務， 並培訓超過6,000名老師和超過 5,000 名社工。計劃參考全球生涯發展指標，制定出系統化的「香港生涯發展自評基準」，並推展至全港1/3的中學和超過115間非牟利青少年服 務機構。教育局認同「香港生涯發展自評基準」能有效協助學校達致國際水平，並計劃 在2025學年起，在全港中學引入自評基準網上平台作為學校的自評工具。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對「賽馬會鼓掌 • 創你程計劃」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，為社會創造就業機會，並帶來稅收及慈善捐款。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

職位招聘 賽馬 老師 博彩 香港會議展覽中心 梁卓偉 馬會 中學 展覽 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載