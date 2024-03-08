【青年發展】馬會「鼓掌 • 創你程計劃」論壇開幕　連結國際專家促進職學接軌

▲ 香港特別行政區政府民政及青年事務局局長麥美娟（右二）、馬會慈善及社區事務執行 總監梁卓偉博士（左二）、「賽馬會鼓掌 • 創你程計劃」督導委員會主席施穎茵（右一） 及論壇的青年代表連佳麗（左一）為一連兩天的「鼓掌．創成功你程」論壇揭開帷幕。

「賽馬會鼓掌‧創『成功』你程論壇」今天開幕，為期兩日的論壇假香港會議展覽中心舉行，滙聚多位來自香港和海外的知名講者，探討青年的生涯發展需要。

是次論壇是「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」旗下的大型活動，計劃自2015年由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，以協助青年人由學校順利過渡至工作世界。

馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉表示，「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」是一個馬會慈善信託基金策劃多年的計劃，獲審批撥款近10億元。他指出，社會開始認同多元出路能夠活出豐盛人生，而計劃的目的就是拉闊社會對成功的定義。

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由馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會鼓掌 • 創你程計劃」，致力連繫教育界、社福界及商界，推動生涯發展改變固有模式，支援青年人由學校順利過渡至工作世界。至今已為10萬名學生提供生涯發展支援、讓近3萬名在學／非在學青年人接受社區支援服務， 並培訓超過6,000名老師和超過 5,000 名社工。計劃參考全球生涯發展指標，制定出系統化的「香港生涯發展自評基準」，並推展至全港1/3的中學和超過115間非牟利青少年服 務機構。教育局認同「香港生涯發展自評基準」能有效協助學校達致國際水平，並計劃 在2025學年起，在全港中學引入自評基準網上平台作為學校的自評工具。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對「賽馬會鼓掌 • 創你程計劃」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，為社會創造就業機會，並帶來稅收及慈善捐款。

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