幼稚園寒冬｜植根屯門30年新一代英文幼稚園8月起停辦　家長向業主港鐵聯署盼減租

▲ 屯門新一代英文幼稚園將於8月1日停辦。

位於屯門、有逾30年歷史的新一代英文幼稚園昨日（7日）於校網宣布，將於今年8月1日起停辦，並解釋學校受出生率下跌、年輕家庭移民成風影響，無法承受經營壓力。TOPick收到讀者報料，新一代英文幼稚園（屯門分校）全體家長向教育局及校舍業主港鐵公司發出聯署信，分別提出3項建議，希望透過局方及港鐵支持，讓新一代能繼續為學童提供教育。

根據TOPick讀者提供的資料，新一代英文幼稚園（屯門分校）全體家長向教育局局長蔡若蓮發出聯署信，指出得悉學校決定在本學年結束後停止營運，是一個沉重的打擊，不知如何為孩子未來做好安排。

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新一代家長向教育局發聯署信

家長代表指出，孩子對轉校感到恐懼和不安，情緒受到嚴重影響，家長亦為孩子的前途感到擔憂，不知能否在短時間內找到合適學校。聯署信亦提及，學校結業不僅是個別事件，而是反映香港幼兒教育的現狀和挑戰，因此希望教育局關注問題，介入調查和協調，助家長和學校解決困難。

聯署信提出3項建議，包括第一，與辦學團體和學校溝通，了解學校的財務狀況和運作困難，尋求可行的解決方案，避免學校結業，或至少延緩結業的時間，讓孩子們能夠順利完成本學年的學習。第二，為受影響的教師和員工提供就業的協助和保障，協助他們尋找和安排合適的工作。第三，加強對幼兒教育的投入和支持，保障幼兒教育的發展和穩定。

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向業主港鐵聯署盼減租

另外，港鐵公司是新一代校舍業主，家長亦向港鐵發出聯署信，呼籲港鐵能考慮以下建議，包括租金寬減或延期支付，以減輕學校經濟壓力，繼續辦學；亦希望港鐵公司能協助或資助學校修繕，減輕學校財政壓力；最後期望港鐵協助尋找其他辦學團體，於現時的校址繼續運營新一代。

新一代：年輕家庭移民成風

新一代英文幼稚園昨日發出新聞稿，宣布停辦。校方表示近年面臨一連串挑戰，包括出生率持續下跌、學生人數大減、年輕家庭移民成風、資深教職員已屆退休之年、部份工種招聘困難、老舊校舍修繕費逐年遞增等，以及與業主商討調整租金失敗等因素，以致學校無法承受經營壓力，經校董會考慮後，無奈作出艱難的停辦決定，營運至今年7月底。校方亦指，正與教育局聯繫，盼受影響學生能順利過渡及轉校就讀。

教育局表示，已要求學校盡快通知家長及各持份者相關細節，並作妥善安排。局方會為幼稚園提供適切支援，亦會盡力為受影響的家長及學生提供協助，包括提供區內幼稚園學額空缺的資料。

局方又表示，現時屯門區內有足夠的幼稚園學額及幼兒中心名額供家長選擇，若家長需要協助，可聯絡幼稚園及幼兒中心聯合辦事處。

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責任編輯：林愛娜