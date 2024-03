本地遊丨恒基地產嚮應藝術三月　220米藝術長廊現身中環

▲ 位於中環民耀街新海濱三號項目的藝術長廊,由即日起已可參觀。

多年來積極支持和推動當代藝術和文化發展,恒基地產致力打造創新地標建築,將藝術帶入社區。

為嚮應藝術三月,集團現舉辦Henderson Arts @ Central,在旗下多個中環地標建築舉辦連串藝術活動,歡迎市民免費參與藝術文化之旅。

公布多個項目

今日集團公布多個3個藝術展覽預演詳情,包括於中環民耀街的「Realising Central Cityscapes」,聯乘兩位本地年青藝術家:城市畫家趙綺婷及插畫師林雅儀,利用全新創作的畫作,將旗下大型綜合發展項目中環新海濱三號項目的圍板化身為藝術長廊。

▲ 90後本地畫家趙綺婷將會在身後中的海濱地段展示個人畫作。(攝:ERIC)

全長220米的藝術長廊加入多個香港特色元素,以創意將藝術文化體驗融入中環海濱,增添城市色彩,其中一幅現已開放,另一組畫作將於稍後登場。

另外,香港首幢藝術商廈H Queen's,3月會聯同多間國際藝術畫廊舉辦多場精彩藝術展覽。

▲ 藝術商廈H Queen's會有多場展覽。

其中《Collected Light: From Legacy to Future》(聚光:傳承到未來)、《The Centre of an Artful Lifestyle》,引入垂直美術館概念,匯聚各大國際畫廊和餐飲場所,為大眾帶來一站式嶄新體驗,為本地藝術界注入動力。

記者:陳家昌