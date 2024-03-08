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健康警號丨上床「秒睡」非好事?　專家：10分鐘內入睡屬過勞【附4種睡眠質素差特徵】

都市病 17:59 2024/03/08

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【失眠/睡眠障礙/秒睡/過勞】不少都市人都會受失眠困擾，但原來「快速入睡」亦可能是健康警號先兆！日本有睡眠專家便指，上床5至10分鐘已可極速進入夢鄉的人士，極可能是因身體過於疲勞，以及嚴重缺乏睡眠。

最新影片:

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「秒睡」的人士要注意了！日本節目《マツコの知らない世界》中有專家曾談及睡眠問題，導師竹田浩一在節目中稱「秒睡」或者5至10分鐘內就可睡著，其實並非正常，因為一般人需要用20至30分鐘，才能冷靜下來，並進入睡眠狀態。換句話說，太快入睡代表身體太疲勞及嚴重缺乏睡眠，有機會是慢性睡眠不足。 

竹田浩一在節目中亦分析4種睡眠特徵，只有中其中一樣，都可代表身體過於疲勞及嚴重睡眠不足；他並提醒，如出現以上的情況，就要多加注意自己最近身體是否過勞。長時間休息不足會令身體超出負荷，健康響起警號。

4種睡眠狀況要留神

  • 5至10分鐘內入睡
  • 在鬧鐘響之前已經醒過來
  • 起床後4小時內想睡覺
  • 隨時隨地都能入睡

中大精神科學系教授榮潤國醫生研究睡眠問題30年，他曾指出，睡得好有助減少新陳代謝物積聚身體，具天然排毒功能，如洗澡般沖走污垢，更有鞏固記憶之效。對於假日補眠是否有效？他提醒，周末不宜補眠逾2小時，以免影響生理時鐘。

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責任編輯：羅嘉欣

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