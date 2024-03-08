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護髮食物︱出白頭髮可以天然變黑　營養師推薦最完整養髮飲食清單

保健美顏 17:21 2024/03/08

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長白頭髮顯老10歲！營養師解構成因，推薦9種營養素養出烏黑秀髮。

長白髮令人看起來瞬間蒼老10歲，擁有一頭烏黑秀髮才顯得年輕！台灣有營養師在社交平台分享「白髮byebye飲食清單」，教大家透過飲食長出烏黑頭髮，甚至就算長了白頭髮也可以黑回來！

最新影片：

Sick問識答
【 Sick問識答】旅行前哮喘發作應中止行程？ 醫生拆解4大旅遊貼士

台灣營養師程涵宇在社交平台部落格上分享「最完整！白頭髮變黑飲食清單」，公開9種讓白頭髮黑回來的營養素，讓大家保持頭髮健康。

程涵宇指出，人之所以會長白頭髮，原因與缺乏營養、壓力、肥胖、抽煙、缺乏運動、疾病、遺傳都有關係。其中，家族遺傳因素與「少年白」的發生最相關；另外肥胖及吸煙，都會令人體累積大量自由基，影響毛囊黑色素製造，從而降低黑色素細胞自我修復能力，容易長白頭髮。

維他命C、蛋白質幫助養髮

程涵宇特別提到，氧化壓力會使黑色素細胞減少，是毛囊老化及頭髮變白的原因之一。這時，要多攝取維他命C，能夠終止自由基的連鎖反應，並降低氧化傷害，保護黑色素細胞，降低白髮生成機會。

另外，蛋白質是構成身體的主要成分，對頭髮亦不例外。當蛋白質攝取不足時，髮色會變淡，頭髮會變得又細小、又易斷裂。但當頭皮營養及蛋白質充足時，便能夠提供頭髮充足營養，並幫助穩固頭髮組織。

程涵宇推薦以下9種營養素及食物養出黑髮：

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責任編輯：羅嘉欣

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