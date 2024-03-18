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睡眠健康︱兒童半夜磨牙不只心理壓力大　研究：身體恐缺乏2種營養素

兒童健康 13:19 2024/03/18

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小朋友有壓力，往往會引發生理毛病。一般人都認為夜間磨牙多由於心理因素所致，如心理壓力或精神緊張等。兒童半夜出現磨牙情況，令家長擔心小朋友是否有難言之隱。有德國研究顯示，約有6%至50%兒童會於睡覺時磨牙，隨著長大後就會消失，不過仍然影響其睡眠品質，形成惡性循環。有研究指出兒童半夜磨牙不只心理壓力大，或因身體缺乏2種營養素。

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缺乏鈣質維他命D恐致磨牙

磨牙症是一種不自覺的重複性下顎肌肉異常活躍情況，伴隨磨牙或咬緊牙齒，可能發生在睡眠期間或清醒時。睡眠磨牙導致下顎重複性的運動，可能會導致琺瑯質流失、牙齒或修復體斷裂、牙齒過敏或疼痛以及頭痛，影響生活品質，當中有2大原因導致磨牙症出現。

一項有關睡眠磨牙與心理壓力和缺乏維他命D及鈣質關係的研究，指出缺乏維他命D會加重睡眠磨牙的病情，而鈣質是維持維他命D吸收的重要元素，因此長期缺乏鈣質和維他命D會直接影響睡眠磨牙情況。

而焦慮和憂鬱增加本身與睡眠磨牙症有關，報告指出心理壓力增加會減少總鈣攝取量，食用維他命D和增加膳食鈣攝取量對於治療慢性疼痛、精神科有效且安全。由此可見，維他命D攝取量、鈣質攝取量和心理壓力三者為互補關係，出現流行病學關聯。

磨牙原因1：心理壓力

研究結果表明，患有睡眠磨牙症的患者的焦慮程度較一般人高。睡眠磨牙症越頻繁令焦慮越嚴重。睡眠磨牙症與心理症狀之間的關係可以透過肌肉運動功能來解釋，因為睡眠磨牙是重複性下顎肌肉過度活動。 肌肉緊張是常見的焦慮症狀，會增加肌肉的壓力，隨著時間的推移，可能會出現疼痛等肌肉骨骼症狀。

因此，建議睡前不要使用手機、平板等電子產品。父母可於睡前讓小孩洗個熱水澡、聽聽輕柔的音樂或說故事給小孩聽，以幫助小孩在睡前放鬆身心，緩解磨牙的症狀。

磨牙原因2：缺乏維他命D和鈣質

人體內大部分的維他命D是經由陽光照射皮膚而合成，少部分由食物攝取。若孩童沒有吸收足夠維他命D會影響鈣質吸收。維他命D具有神經保護作用，缺乏維他命D水平會導致大腦中的鈣穩態失調，從而影響神經元發展，引發焦慮和抑鬱等精神問題的風險，進一步影響睡眠品質和心理健康。

小朋友日常揀飲擇食，亦有機會導致缺乏鈣、磷等營養素吸收，令面部咀嚼肌不自主地收縮，出現磨牙情況。針對鈣質吸收，建議父母多與小朋友參加戶外活動，曬曬太陽。注意飲食均衡並遵循家庭醫生指示，吃鈣片或魚肝油來補鈣，便有效減少夜間磨牙現象。

香港衞生署建議的健康飲食金字塔，指2至17歲兒童及青少年應每日進食兩份奶類：「一份奶類」相等於一杯（240毫升）牛奶、一小盒（150克）低脂純味乳酪或兩片低脂芝士

若孩子因為磨牙而引起頭痛、牙痛，就應該求醫。爸媽可留意仔女睡眠質素和情緒健康。

健康飲食金字塔中，2至17歲兒童及青少年應每日進食兩份奶類。（相片來源：衞生署）

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責任編輯：王明芳

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