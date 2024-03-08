【走私案】2艘貨船走私電子煙、電子產品等　價值2.11億元

▲ 海關偵破兩宗內河船走私案件。（曾秋文攝）

海關偵破兩宗內河船走私案件，檢獲約值2.11億元走私貨物，暫時未有人被捕。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

海關海域科人員上月29日及本月3日在香港西北面水域，分別截查2艘駛往澳門及內地黃埔的內河船上，發現各有一隻貨櫃內藏懷疑走私物品，於是在屯門內河船碼頭作進一步檢驗貨櫃，人員最後在兩隻貨櫃內檢大量走私物品，分別有電子香煙、電子產品、藥劑製品及保健產品等。

海關表示其中一款走私保健產品鹿胎素膠囊，在內地可以5,000元人民幣出售，案件其後交由海關有組織罪案調查科接手跟進，發現走私集團在境外操縱本地空殼公司進行犯案，正追查走私物品的來源。

海關指該批走資產品若成功運往內地，估計可逃避約一億元的稅款，此案亦是海關兩年內最大宗的內河船走私案，案件仍在調查中，不排除稍後有更多人被捕。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：曾秋文