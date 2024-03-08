北上交通｜花千元買機票由香港飛廣州　港女力薦2大好處被嘲炫富

▲ 一名港女稱花了千元由香港坐飛機到廣州。

【北上攻略/北上交通/飛廣州/廣州好去處/白雲機場】現時交通發達，北上時除了乘搭高鐵、港鐵、直通巴士等交通工具外，飛機也是一個選擇！近日有女網民分享由香港坐飛機到廣州的體驗，大讚當中的兩大好處，極力推薦他人仿傚自己。不過網民們一面倒認為此舉「冇著數」，揶揄道：「有錢人會咁坐。」

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該名女網民把是次經歷分享到facebook群組「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」，樓主指出，她花費1,070港元購買經濟艙機票，由香港國際機場直飛廣州白雲國際機場，飛行時間約45分鐘。

樓主明言，雖然機內的座位較高鐵狹窄，但她對整體體驗非常滿意。第一，飛機內有娛樂設施；第二，旅途中包了一份簡單的麵包飛機餐。此外，如果是國泰會員，更可以到貴賓室休息。

從樓主上載的圖片所見，她從上機到飛機內的情況也仔細拍攝，此外，她更拍下了從窗外望出去的夜景景色，似乎真的很享受整個過程，

去花都區嘅朋友可以考慮坐飛機，我下次去花都都會選擇飛機。

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網民：搭高鐵上廣州都係45分鐘

對此，網友們從時間同金錢兩方面去出分析，均認為「坐飛機到廣州」這個選擇非明智之舉，「西九龍去廣州45分鐘咋喎」、「高鐵差唔多時間但平3/4價錢，為什麼不乘高鐵？」、「去機場花時間，checkin又花時間，我喺樓下坐直通巴花嘅時間已經差不多，而且目的地落車點又方便」、「我聽日喺上海返香港坐國泰都係665人仔（約725港元）咋」。

有網民認為樓主此舉實為炫富，「呢條航線，我一路都唔明點解存在，原來真係有有錢人會咁坐」、「目的在話你知我一千大洋上廣州係閒事」；有人忍不住譏笑道，「唔知有無人分享下飛深圳。」

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責任編輯︰王明芳