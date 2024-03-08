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ILUBeanies 聯校Live丨Beanies成員各自唱solo　少爺占Donald深情唱情歌

娛樂 16:48 2024/03/08

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Beanies在《ILUBeanies 聯校Live》唱跳。

由張天穎（Jaime）、陳樂頤（Geor）、潘釗彤（Chiutung）、李凱翹（Kay）及黃健怡（Winky）去年組成的唱作女子組合Beanies，與艾粒在麥花臣場館舉行的《ILUBeanies 聯校Live》，已於昨晚（3月7日）圓滿結束。

到場支持的藝人朋友眾多，如一眾903 DJ、陳健安、陳泳伽（Winka）及Lolly Talk一眾成員外，張天穎男友Ansonbean也有現身撐女友場。

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《ILUBeanies 聯校Live》Beanies與艾粒。

Beanies艾粒battle
 
一開場，Beanies跟艾粒齊齊穿上校服，唱出《吒咤大明星》及《大飲茶》，為音樂會揭幕，帶動全場氣氛。

由於音樂會主題為聯校live，所以學生們Beanies與老師們的艾粒以參加singing contest作battle，帶大家進入不同曲風的音樂世界。

《ILUBeanies 聯校Live》Beanies與艾粒。

Beanies的5位成員分別親自創作及送上未派台的全新solo作品：Jaime帶中國風的新歌《低調》，與舞蹈員一齊以強勁節拍壓倒舞台，令人眼前一亮；Winky新歌《喵喵厭世學》groove上變化多，亦首次找來舞蹈編排，配合高難度歌唱技巧，用作品化身厭世的貓兒。
 
Geor送上最新創作未派台的Rock歌，歌曲中段她瘋狂彈奏的部分令全場嘩然，出神入化，盡顯其彈琴技巧。而Chiutung彈着電結他自彈自唱新歌《不是你的形狀》，日系服裝配合pop rock曲風，相當吸睛！最後，Kay唱出《分手的決心》，虐心得來夠情感，是音樂會的另一亮點。而少爺占與Donald分別翻唱《旅行的意義》及《我們的愛》，首次深情演繹他們，又有令一番感覺，全場拍掌叫好。

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 推出新歌《今晚抹掉你》

入行才1年的Beanies感謝少爺占與Donald對她們的支持，而艾粒在音樂會上也不只一次對觀眾說：「你哋可以唔聽艾粒唱歌，但係一定要聽Beanies，因為佢哋真係唱得好好，佢哋係Beanies！」

由輝陽女聲組成女團出道以來一直都是用5把靚聲及和音演繹，為了今次的音樂會，特別推出新歌《今晚抹掉你》，以跳舞女團形式演出，令人喜出望外，掀起音樂會的高潮。最後，最後Beanies與艾粒齊唱《組合》，為音樂會劃上完美的句號。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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