【國安教育】教育局辦內地國防教育體驗營　邀中學提名學生參加培養維護國安意識

▲ 教育局公布即將舉辦多個內地交流團內容。（資料圖片）

去年施政報告提出持續為學生提供更多參與內地考察的機會。教育局表示，將於5月初在中山舉辦為期5日的國防教育體驗營，透過安排參與中學生體驗國防活動、參訪當地法院及參與國家安全專題講座等，目標加深認識國防及內地司法制度，培養學生共同維護國安的意識和責任感。教育局指，學生參加屬自願性質，學校應積極鼓勵以往未曾參加內地交流計劃的學生參加。

教育局今日（8日）向全港中學發通函，指體驗營將於5月6至10日在中山巿五桂山國防教育基地舉行，主要對象為學習態度正面、積極參與校內外比賽或服務的中一至中五學生，每間學校最多提名10名中一至中五學生及1名教師參加，4月5日截止報名。

體驗營目的是配合課程，培養學生品德，建立自律，堅毅和團隊精神，提升生活技能；並藉着參訪法院和參與專題講座，加深他們對國防及內地司法制度的認識，培養國家觀念、國民身份認同，以及共同維護國家安全的意識和責任感。

5天活動包括進行升旗儀式的開營禮及結營禮；國防體驗活動包括隊列訓練、拳術訓練、拳術隊列散開及收攏訓練，以及野外訓練；參觀國防教育展廳、兵器庫、軍區或警員單位、法院或法官指導模擬法庭及警犬訓練基地；參與國家安全或國防相關專題講座，包括邀請退伍軍人專題分享；另會與中山學生交流和進行會操表演等。

通函亦提及，去年施政報告目標包括預留足夠名額予所有公帑資助學校學生，在小學及中學每階段，參與最少1次獲資助的初中及高小學生「同根同心」內地交流計劃和中學生「同行萬里」內地交流計劃等。

教育局同日分別發多封通函，公布多個內地交流計劃內容供中學生自願參加。其中包括同屬「薪火相傳」平台系列的「南京科學及科技發展探索之旅」及「南京歷史及傳統文化探索之旅」，將分別於6月25至28日，以及 7月8至12日舉行，邀請各中學提名學生參加；另已外判予華暢國際交流中心在3至8月期間籌辦「山西世界文化遺產、能源及保育探索之旅」的5天行程，供中三至中六生參加。

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責任編輯：馮琪雅