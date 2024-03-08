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2024賞花情報｜元州邨30米簕杜鵑花隧道滿開　康文署推薦兩處賞杜鵑熱點

休閒消費 16:54 2024/03/08

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長沙灣元州邨的簕杜鵑花隧道，已經花開滿枝，30米長的花海隧道美不勝收。（新華社圖片）

【簕杜鵑/賞花攻略/元州邨/賞花地點/香港動植物公園/荔枝角公園】春暖花開，一片桃紅的簕杜鵑花海隧道，令人精神一振，如走進浪漫場景。著名的長沙灣元州邨的簕杜鵑花隧道，已經花開滿枝，30米長的花海隧道，吸引不少街坊及拍友前來賞花兼打卡，令人陶醉。

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30米花海隧道

簕杜鵑並不是杜鵑花，兩者是不同的物種。簕杜鵑是常見灌木，又稱九重葛，因其枝條上有刺（簕），而花（其實不是花，是苞片），又像杜鵑花般鮮艷美麗，故廣東人常稱之為簕杜鵑。

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至於杜鵑花的花期，現在亦正是賞花期，杜鵑素有「花中西施」之譽，屬杜鵑花科的常綠灌木，遍布東亞和東南亞。

香港的花期通常在三至五月間，開花期長。花朵顏色艷麗，計有白色、紅色、粉紅色、橙色及紫色，而花形分別有單瓣和重瓣，變化多端。花開時，全株同時盛開，花團錦簇，美不勝收。

兩處賞花熱點

據康文署賞花情報網頁，推薦兩處賞花熱點，分別為香港動植物公園及荔枝角公園。

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坐落在中半山的香港動植物公園，已有150年歷史，屬香港最早設立的公園。園內設有杜鵑園，佔地約1400平方米，共種植了十多種杜鵑花，當中既有紅杜鵑、錦繡杜鵑、紫杜鵑、白杜鵑，黃杜鵑、也有若干較罕見的品種，例如羊角杜鵑。

至於荔枝角公園內，也種植了多種杜鵑花，佔地約2000平方米，如紅杜鵑、錦繡杜鵑、紫杜鵑及白杜鵑等。

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編輯：葉翠華

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