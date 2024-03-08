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【23條立法】法案委員會本周六、日加開共八節會審議　每日8小時

政治 16:55 2024/03/08

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法案委員會今日舉行兩節會議。(趙居逸攝)

基本法23條草案今日早上刊憲，立法會加開大會審議草案，為23條草案首讀、二讀，二讀辯論中止待續，法案委員會今日舉行兩節會議。法案委員會主席廖長江今日指示，委員會將於本周六、日加開八節會議，每日8小時。

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立法會秘書處電郵指，廖長江指示，法案委員會將於本周六、日分別舉行4節會議，共八節會議，每日均是上午9時至11時，上午11時10分至下午1時10分，下午2時30分至4時30分，下午4時40分至6時40分。

廖長江會密集式開會

廖長江今日在法案委員會會議上，說立法有必要性和急切性，分秒必爭，決定立刻在今日下午召開兩節委員會會議，相信接下來委員會亦會密集式開會，全速審慎審議草案，目的是要早日完成審議，令國家安全早日獲得有效維護，令香港可以全力聚焦拼經濟、謀發展。

梁君彥：23條立法沒有死線

另外，立法會早上完成首讀及二讀《維護國家安全條例草案》，主席梁君彥在會後見記者時，被問到有否審議時間表，他回應表示，目標是早一日得一日，沒有死線亦無時間表。他又指，立法在過去27年仍未能完成，認為肩負這個歷史任務，是第七屆立法會的光榮。

連日來身兼議員的人大政協均從北京回港開會，被問到是否中央有指示？梁君彥稱，當議員知道有重要的法案，會盡一切能力配合，「我知有議員已經來往北京兩次，有在外地工作都連夜回來」，他認為，這是議員的責任及榮幸。

至於23條立法為何如此趕急，梁君彥再次強調維護國安有必要性，又指有些國家，可以在兩至三星期，甚至一日內，完成15至20條相關法例，反問為何香港不能快速處理。

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責任編輯：區綽彥

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