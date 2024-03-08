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因財失義丨媽媽經常計由細到大供書教學 子女忍無可忍一筆過「還債」斷絕聯絡

家事百科 17:10 2024/03/08

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世上還有更多不負責任、不知所謂的母親。

電視台跟進了一宗母子因財失義的事件，二人毫不留情地互相對峙，寸步不讓。兒子指摘母親騙財，母親則反指兒子白食白住毫無貢獻，二人各執一詞，旁人則難分誰對誰錯。

有人說：「佢哋有血緣關係㗎嘛，世界上又邊有阿媽唔錫自己子女㗎？」恭喜持同類意見的人，他們一定擁有快樂家庭，阿媽既嫻熟又善良，他們是難以想像非一般的母親是怎樣的。

我見過很糟的母親。

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有母親只懂跟子女計較着每分每毫，無時無刻吆喝着：「你由細到大我供書教學，你知唔知我喺你身上花咗幾多錢？」我見過有成年子女長年受煎熬，終於忍無可忍，儲夠錢一筆過還給母親，從此就老死不相往來。

有母親對子女態度冷漠，從來不會表露丁點兒愛意，當小孩欲親近媽媽時，冷血的母親竟會嚴詞厲色地推開親生孩子：「咪黐身黐勢啦！」

有母親為了方便結識新男友，將子女打發到親戚家裏，平時絕少探訪，跟子女是零溝通、零愛護的。

世上還有更多不負責任、不知所謂的母親。也許大家心裏會懷疑，既然不喜歡孩子，她們為甚麼要生？生了又為甚麼不盡心愛護孩子？

可能有些人根本就不懂該如何做個好媽媽，因為她們自己的媽媽也是糟透的混蛋，悲劇人物就是如此這般一代傳一代。

有些人就是莫名其妙當了媽媽的，孩子是跟不同男人胡混後的紀念品吧，自己的人生弄得一塌糊塗，這類極度自私的人卻反過來憎恨子女毁了她們的人生。

也有可憐的媽媽是患了不同程度的情緒病，精神不穩的要當好媽媽卻是力不從心呢！

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撰文 : 鄧藹霖

家庭教育