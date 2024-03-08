【婦女節】迪士尼請60名媽媽及親友入園玩　大街狂歡派對推全女班版本

▲ 迪士尼邀請60名媽媽及親友入園玩，以答謝她們日常照顧孩子的辛勞。（迪士尼提供）

今日是3月8日「國際婦女節」，香港迪士尼樂園度假區今年邀請了60名來自「香港婦女中心協會」的兒童照顧者及其親友到樂園遊玩，答謝她們日常照顧孩子的辛勞，並由協會暫為託管部分小朋友。

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三子之母的 Gisele 表示，雖然育兒生活充滿挑戰，但能見證孩子的成長十分珍貴，不過照顧家人同時，自己的身心健康都十分重要，希望各位參加者可以在樂園忘卻日常壓力，盡情放鬆。

育有一名女兒的媽媽馨文事隔5年再次到訪樂園，她表示：

相信每個媽媽都有一個『公主夢』，今次活動可以有機會到 魔雪奇緣世界見安娜與愛莎，實現我的夢想！」

她續指，之前女兒年紀較小需要較多的照顧，未有機會欣賞「迪士尼星夢光影之旅」，但今日可以稍作休息，與朋友一起留待晚上欣賞這個多媒體匯演。

為慶祝「國際婦女節」，於3月8至10日期間， 樂園的「米奇與好友大街狂歡派對」會有國際婦女節特別版本，15位迪士尼角色及一眾舞蹈員將以全女班上陣。此外，樂園內一眾 Marvel 女英雄更會在明日世界與遊客見面。

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責任編輯：陳麗娜