消委會咖啡推薦｜逾9成咖啡含致癌物及除害劑1款踩界上限　消委會推介7款5星咖啡產品｜附完整名單

▲ 消委會推介7款5星咖啡產品

【消委會咖啡／消委會咖啡推薦／咖啡功效／咖啡致癌】打工仔平日返工必備咖啡，過往有不少研究指出，每日飲咖啡可預防腦退化，甚至可防癌。消委會早前檢驗市面上49款咖啡產品樣本，發現當中有9成半樣本檢驗出基因致癌物丙烯酰胺，長期飲用恐「傷腦」。此外，消委會亦推薦了7款5星咖啡，不妨參考。

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消委會咖啡推薦｜消委會檢測49款市售咖啡產品

消委會於2022年檢驗49款市售咖啡產品樣本，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，當中發現有47款檢驗出致癌物、有46款檢驗出除害劑；另外亦測試它們的咖啡因（Caffeine）含量，發現有部份產品只要喝2杯就容易超過成人每日建議攝入量。每包裝售價由$15至$168不等。測試項目包括檢驗丙烯酰胺及除害劑的含量：

丙烯酰胺屬基因致癌物和神經毒性物質，咖啡豆在烘焙過程中或會產生丙烯酰胺，因此任何源自烘焙咖啡豆的咖啡產品都可能含有丙烯酰胺。

除害劑或具急性毒性，長期攝入會對人體產生不良影響。

消委會咖啡｜7款5星咖啡產品

消委會在49款咖啡產品中發現，有47款樣本均檢出基因致癌物丙烯酰胺、有46款咖啡樣本含有除害劑。不過，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品，大家不妨參考，名單如下：

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品牌/名稱 類型 每包售價（港元） 評分 The Coffee Academics

TCA House Blend Specialty Coffee Capsules -

medium roast 咖啡膠囊 $68 5⭐ UCC

GOLDSPECIAL Rich Blend 咖啡豆 $80 5⭐ Robert Timms

Italian Espresso Style - extra dark roasted blend ground

coffee 咖啡粉 $44 5⭐ Lavazza

ESPRESSO ITALIANO CLASSICO 100% Arabica (Intensity 5/10) 咖啡粉 $99 5⭐ Topvalu

TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend 咖啡粉 $45 5⭐ AGF

MAXIM - freeze dried coffee 即溶咖啡粉 $45 5⭐ M&S Food

Italian Style Instant Coffee - Dark Roast 4 - freeze dried 即溶咖啡粉 $119 5⭐

針對「丙烯酰胺」，以即溶咖啡粉的含量較高，含量最高為雀巢牌即溶咖啡粉「Taster's Choice（Nestle）Original Soluble Coffee」，每公斤含790微克丙烯酰胺，相當接近基準水平之上限。

針對「除害劑」，46款咖啡樣本均分別檢出4種除害劑，包括福爾培（對眼部和咽喉有刺激性，為第2類致癌物質）、鄰苯基苯酚（可用作食物防腐劑，有機會引致膀胱腫瘤）、噠蟎酮（常見堅果類植物除害劑，屬輕度至中度急性毒性），以及聯苯（長期攝入或致腎臟中毒或中樞神經系統的症狀）。

水中銀咖啡檢測｜10款無毒即溶咖啡

水中銀曾檢驗了市面上11個品牌、共30款分別來自東南亞、南美洲及歐洲的三合一即溶咖啡，結果發現即溶咖啡的毒性水平比連鎖店咖啡高1.8倍，只有10款通過無毒測試，名單如下：

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雀巢咖啡NESCAFE1+2原味即溶咖啡飲品

麥斯威爾Maxwell House 特濃三合一即溶咖啡

麥斯威爾Maxwell House 原味三合一即溶咖啡

麥斯威爾Maxwell House 拿鐵三合一即溶咖啡

麥斯威爾Maxwell House 三合一速溶咖啡飲品朱古力風味摩卡

壩羅喜多美HICOMI 一級特濃怡保白咖啡

UCC 即溶咖啡NO.114

澤合Chek Hup 怡保二合一即溶白咖啡

GRANDOS 三合一速溶咖啡（咖啡飲品）

AGF Blendy Stick 牛奶速溶咖啡固體飲料

消委會咖啡推薦｜每天3至4杯 死亡風險降24%

咖啡雖然對健康有一定幫助，但每天攝取太多咖啡因有可能對身體造成反效果。到底每天要喝多少咖啡才算適量？日本國立癌症研究中聯乘東京大學組成研究小組，於2015年5月公佈研究結果，指出，每日喝3至4杯咖啡的人相比幾乎不喝咖啡的人，患心腦血管、呼吸器疾病而死亡的危險性將減少約4成，而因所有疾病而死亡的危險性也將減少24%。研究並未發現喝咖啡與因癌症而死亡的關聯。

消委會咖啡推薦｜部分咖啡產品日飲2杯 咖啡因即超標

消委會提醒大家，成年人的建議咖啡因攝入量為每天不應高於400毫克。

測試結果顯示，咖啡豆樣本的咖啡因含量差距不算太大，每杯咖啡因含量為72毫克至295毫克，當中以Resiprocate的「KODIAK Organic Whole Bean Coffee - dark」的咖啡因含量最高，按樣本標示的沖調方法計算，飲用1杯咖啡可攝入約295毫克咖啡因，即每日飲用2杯就會超標。

至於咖啡膠囊方面，按每個膠囊可沖製一杯咖啡計算，每杯的咖啡因含量則約為60毫克至131毫克，以Tostini的「Espresso（Strong Taste Capsule）」的咖啡因含量最高，即成人每日最多可飲用3杯用咖啡膠囊沖製的咖啡。

而咖啡粉樣本檢出的咖啡因含量差異最大，由每100克1,117毫克至2,206毫克，相差近1倍。若以一般沖調方式計算，每杯咖啡因含量為76毫克至221毫克，含量最高樣本為Segafredo的「Espresso Casa roasted ground coffee」，每杯約含221毫克咖啡因，每日飲用2杯已超出建議可攝入量。

至於即溶咖啡粉，由於經過提取和濃縮處理，其咖啡因含量亦較高，每杯咖啡因含量為44毫克至274毫克。以產品包裝上標示的沖調即溶咖啡方式計算，雖然以每100克計算，佳之選「即溶咖啡（中度烘焙）」的咖啡因含量最高，每杯約含155毫克咖啡因，喝3杯已超出成人每日建議攝入量。惟排名第二的Keycof fee的「深度烘焙混合即沖咖啡」，雖然每100克只含3,921毫克咖啡因，但按一般沖調方式沖調出來的咖啡，每杯約含274毫克咖啡因，較佳之選更高，飲用2杯已超出成人每日建議攝入量。

消委會咖啡推薦｜綜合研究：每日飲咖啡有助防癌+抗癌

根據台灣癌症防治網及國外研究，咖啡含有抗氧化物及抗炎特性，對於預防 7種癌症 有一定幫助：

1. 子宮內膜癌

美國哈佛大學研究團隊在2011年發表一項研究，指出每天飲用4杯咖啡或以上的女士，與每天喝少於一杯咖啡的相比，減少25%罹患子宮內膜癌的風險。

2. 神經膠質瘤

台灣癌症防治網引用了一項英國研究，指出每日喝5杯以上的咖啡，可以減少40%神經膠質瘤的風險。

3. 頭頸部癌症

日本東北大學有研究團隊發現，每天喝1杯咖啡可以減少5%發生口腔、咽喉、頭頸、食道癌的風險；在2010年亦發表一項分析5,000名頭頸部癌症的研究中，亦發現每天喝4杯咖啡可以降低罹患頭頸部癌症達39%的風險。

4. 肝癌

美國有醫學研究團隊發現，每天規律喝咖啡人士，未來6至22年患上肝癌風險可降低34％，同時肝硬年化風險亦可於未來14至19年降低。這項研究報告於2017年發表在《歐洲癌症預防期刊》。除此之外，美國疾病預防控制中心（CDC）在2001至2008年調查中亦發現，攝取得越多咖啡因的美國人，其患上脂肪肝的風險則可能越低。此外，意大利米蘭大學亦發表一項關於喝咖啡預防肝癌的研究報告，透過分析世界各地超過70篇針對咖啡與肝癌的研究報告，如日本、芬蘭、中國，證實每天飲用咖啡能夠降低患肝癌風險42%。

5. 前列腺癌

美國哈佛醫學院一項研究報告指出，發現一天喝6杯以上的男性，降低患前列腺癌風險6%。另一項長達6.4年追蹤140名強烈須ian癌病人的報告則指出，每天飲用咖啡可以減少攝護腺癌惡化或復發之風險。

6. 大腸癌

一項以49萬名一般民眾為對象、經過10.5年問卷調查追蹤的大規模前瞻性研究結果顯示，其中有16%每天飲用咖啡4杯以上者可以減少大腸癌，特別是近側部位的大腸癌發生。

7. 乳癌

台灣癌症防治網引用一項針對37篇已發表文獻綜合分析中（共有59,018名乳癌病例及966,263名參與者），結果顯示更年期後之女性每天增加2杯咖啡，可以減少2%罹患乳癌之風險，尤其是有BRCA1基因突變者。另外加拿大Narod博士發現帶有BRCA1基因的女性，不喝咖啡與每天飲用咖啡3、4－5、6杯以上者，其發生乳癌的機率分別降到100%、90%、75%、31%，但BRCA2基因突變者則無此現象，其作用機制未明。

資料來源：消委會、台灣癌症防治網

＊資料來自消委會第543期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更

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