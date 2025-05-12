消委會咖啡｜消委會測試49款咖啡產品9成含致癌物+除害劑　7款5星安全清單推薦最平$34

【即溶咖啡／咖啡推薦／安全咖啡／咖啡致癌物／消委會】小心挑選咖啡！消委會早前檢測市面上49款咖啡，卻發現有9成半樣本被驗出含有基因致癌物「丙烯酰胺」，長期攝入會對人體產生不良影響。消委會最後評選出7款5星咖啡，成分相對安全，供大家參考。

消委會於2022年第543期《選擇》月刊，檢驗49款市售咖啡產品樣本，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉樣本，每包裝售價由$15至$168不等。測試項目包括檢驗丙烯酰胺及除害劑的含量：

丙烯酰胺屬基因致癌物和神經毒性物質，咖啡豆在烘焙過程中或會產生丙烯酰胺，因此任何源自烘焙咖啡豆的咖啡產品都可能含有丙烯酰胺。

除害劑或具急性毒性，長期攝入會對人體產生不良影響。

消委會從中發現，有47款檢驗出致癌物、有46款檢驗出除害劑。另外亦測試它們的咖啡因（Caffeine）含量，發現有部份產品只要喝2杯，就容易超過成人每日建議攝入量。

49款咖啡產品測試結果

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長期攝入咖啡有害物質可中毒致癌

消委會指出，丙烯酰胺屬基因致癌物和神經毒性物質，咖啡豆在烘焙過程中或會產生丙烯酰胺，因此任何源自烘焙咖啡豆的咖啡產品都可能含有丙烯酰胺。

而除害劑或具急性毒性，長期攝入會對人體產生不良影響。被檢出有除害劑的46款咖啡樣本主要含有福爾培（對眼部和咽喉有刺激性，為第2類致癌物質）、鄰苯基苯酚（可用作食物防腐劑，有機會引致膀胱腫瘤）、噠蟎酮（常見堅果類植物除害劑，屬輕度至中度急性毒性），以及聯苯（長期攝入或致腎臟中毒或中樞神經系統的症狀）。

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7款5星安全咖啡推薦

消委會在49款咖啡產品中發現，有47款樣本均檢出基因致癌物丙烯酰胺、有46款咖啡樣本含有除害劑。不過，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品，大家不妨參考，名單如下：

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品牌/名稱 類型 每包售價（港元） 評分 The Coffee Academics

TCA House Blend Specialty Coffee Capsules -

medium roast 咖啡膠囊 $68 5⭐ UCC

GOLDSPECIAL Rich Blend 咖啡豆 $89 5⭐ Robert Timms

Italian Espresso Style - extra dark roasted blend ground

coffee 咖啡粉 $77 5⭐ Lavazza

ESPRESSO ITALIANO CLASSICO 100% Arabica (Intensity 5/10) 咖啡粉 $96.9 5⭐ Topvalu

TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend 咖啡粉 $34 5⭐ AGF

MAXIM - freeze dried coffee 即溶咖啡粉 $41 5⭐ M&S Food

Italian Style Instant Coffee - Dark Roast 4 - freeze dried 即溶咖啡粉 $138 5⭐

部分咖啡產品日飲2杯即咖啡因超標

消委會提醒大家，成年人的建議咖啡因攝入量為每天不應高於400毫克。

測試結果顯示，咖啡豆樣本的咖啡因含量差距不算太大，每杯咖啡因含量為72毫克至295毫克，當中以Resiprocate的「KODIAK Organic Whole Bean Coffee - dark」的咖啡因含量最高，按樣本標示的沖調方法計算，飲用1杯咖啡可攝入約295毫克咖啡因，即每日飲用2杯就會超標。

而咖啡粉樣本檢出的咖啡因含量差異最大，由每100克1,117毫克至2,206毫克，相差近1倍。若以一般沖調方式計算，每杯咖啡因含量為76毫克至221毫克，含量最高樣本為Segafredo的「Espresso Casa roasted ground coffee」，每杯約含221毫克咖啡因，每日飲用2杯已超出建議可攝入量。

至於咖啡膠囊方面，按每個膠囊可沖製一杯咖啡計算，每杯的咖啡因含量則約為60毫克至131毫克，以Tostini的「Espresso（Strong Taste Capsule）」的咖啡因含量最高，即成人每日最多可飲用3杯用咖啡膠囊沖製的咖啡。

最後，即溶咖啡粉由於經過提取和濃縮處理，其咖啡因含量亦較高，每杯咖啡因含量為44毫克至274毫克。以產品包裝上標示的沖調即溶咖啡方式計算，雖然以每100克計算，佳之選「即溶咖啡（中度烘焙）」的咖啡因含量最高，每杯約含155毫克咖啡因，喝3杯已超出成人每日建議攝入量。惟要注意Keycof fee的「深度烘焙混合即沖咖啡」，雖然每100克只含3,921毫克咖啡因，但按一般沖調方式沖調出來的咖啡，每杯約含274毫克咖啡因，較佳之選更高，飲用2杯已超出成人每日建議攝入量。

研究揭最佳咖啡飲用量：死亡風險降24%

根據日本國立癌症研究中聯乘東京大學組成研究小組於2015年5月公佈的研究結果指出，每日喝3至4杯咖啡的人，相比幾乎不喝咖啡的人，患心腦血管、呼吸器疾病而死亡的危險性將減少約4成，而因所有疾病而死亡的危險性也將減少24%。

同場加映：水中銀檢測10款無毒即溶咖啡

水中銀曾檢驗了市面上11個品牌、共30款分別來自東南亞、南美洲及歐洲的三合一即溶咖啡，結果發現即溶咖啡的毒性水平比連鎖店咖啡高1.8倍，只有10款通過無毒測試，名單如下：

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1. 雀巢咖啡NESCAFE1+2原味即溶咖啡飲品

2. 麥斯威爾Maxwell House 特濃三合一即溶咖啡

3. 麥斯威爾Maxwell House 原味三合一即溶咖啡

4. 麥斯威爾Maxwell House 拿鐵三合一即溶咖啡

5. 麥斯威爾Maxwell House 三合一速溶咖啡飲品朱古力風味摩卡

6. 壩羅喜多美HICOMI 一級特濃怡保白咖啡

7. UCC 即溶咖啡NO.114

8. 澤合Chek Hup 怡保二合一即溶白咖啡

9. GRANDOS 三合一速溶咖啡（咖啡飲品）

10. AGF Blendy Stick 牛奶速溶咖啡固體飲料

消委會咖啡評測｜消委會4大咖啡選購建議

1. 細閱包裝上的產品描述，如咖啡豆品種、烘焙程度、標籤字句等，選擇合適的咖啡產品

2. 開封後的咖啡產品應密封儲存、放置在清涼乾爽的地方，須盡快飲用完畢，以減低受霉菌和細菌污染的機會

3. 一般成年人的建議咖啡因攝入量為每天不高於 400 毫克，尤其是孕婦、授乳中婦女、發育中的青少年及兒童等，應特別留意每日的咖啡因攝入量，以免影響嬰兒發育及兒童健康

4. 消費者亦應留意含咖啡因的日常飲品和食物，如茶、能量飲品、汽水及朱古力，留意攝取量以免影響健康

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資料來源：消委會、台灣癌症防治網、哈佛大學研究、歐洲癌症預防期刊

＊資料來自消委會第543期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更

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