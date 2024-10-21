消委會咖啡2024｜消委會測試49款推薦咖啡產品 7款獲評5星：UCC、馬莎 逾9成半咖啡含基因致癌物1款踩界上限｜附消委會咖啡名單一覽

▲ 消委會推介7款5星咖啡產品

【消委會咖啡2024/消委會咖啡推薦／消委會咖啡測試／消委會咖啡名單/消委會咖啡5星推介/咖啡功效／咖啡致癌】早前消委會曾檢測市面上49款咖啡，發現有9成半樣本驗出基因致癌物丙烯酰胺。有研究曾指出，適量飲咖啡可預防腦退化及癌症，甚至可減低死亡風險。下文將介紹消委會推薦的7款5星咖啡名單，以及經「水中銀」檢測的10款無毒即溶咖啡，不妨參考。

消委會咖啡2024｜消委會檢測49款市售咖啡產品 檢測報告出爐

消委會於2022年第543期《選擇》月刊，檢驗49款市售咖啡產品樣本，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉樣本，當中發現有47款檢驗出致癌物、有46款檢驗出除害劑；另外亦測試它們的咖啡因（Caffeine）含量，發現有部份產品只要喝2杯，就容易超過成人每日建議攝入量。每包裝售價由$15至$168不等。測試項目包括檢驗丙烯酰胺及除害劑的含量：

丙烯酰胺屬基因致癌物和神經毒性物質，咖啡豆在烘焙過程中或會產生丙烯酰胺，因此任何源自烘焙咖啡豆的咖啡產品都可能含有丙烯酰胺。

除害劑或具急性毒性，長期攝入會對人體產生不良影響。

消委會咖啡2024｜7款5星咖啡產品

消委會在49款咖啡產品中發現，有47款樣本均檢出基因致癌物丙烯酰胺、有46款咖啡樣本含有除害劑。不過，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品，大家不妨參考，名單如下：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

品牌/名稱 類型 每包售價（港元） 評分 The Coffee Academics

TCA House Blend Specialty Coffee Capsules -

medium roast 咖啡膠囊 $68 5⭐ UCC

GOLDSPECIAL Rich Blend 咖啡豆 $80 5⭐ Robert Timms

Italian Espresso Style - extra dark roasted blend ground

coffee 咖啡粉 $44 5⭐ Lavazza

ESPRESSO ITALIANO CLASSICO 100% Arabica (Intensity 5/10) 咖啡粉 $99 5⭐ Topvalu

TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend 咖啡粉 $45 5⭐ AGF

MAXIM - freeze dried coffee 即溶咖啡粉 $45 5⭐ M&S Food

Italian Style Instant Coffee - Dark Roast 4 - freeze dried 即溶咖啡粉 $119 5⭐

針對「丙烯酰胺」，以即溶咖啡粉的含量較高，含量最高為雀巢牌即溶咖啡粉「Taster's Choice（Nestle）Original Soluble Coffee」，每公斤含790微克丙烯酰胺，相當接近基準水平之上限。

針對「除害劑」，46款咖啡樣本均分別檢出4種除害劑，包括福爾培（對眼部和咽喉有刺激性，為第2類致癌物質）、鄰苯基苯酚（可用作食物防腐劑，有機會引致膀胱腫瘤）、噠蟎酮（常見堅果類植物除害劑，屬輕度至中度急性毒性），以及聯苯（長期攝入或致腎臟中毒或中樞神經系統的症狀）。

消委會咖啡2024｜水中銀咖啡檢測10款無毒即溶咖啡

水中銀曾檢驗了市面上11個品牌、共30款分別來自東南亞、南美洲及歐洲的三合一即溶咖啡，結果發現即溶咖啡的毒性水平比連鎖店咖啡高1.8倍，只有10款通過無毒測試，名單如下：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

雀巢咖啡NESCAFE1+2原味即溶咖啡飲品

麥斯威爾Maxwell House 特濃三合一即溶咖啡

麥斯威爾Maxwell House 原味三合一即溶咖啡

麥斯威爾Maxwell House 拿鐵三合一即溶咖啡

麥斯威爾Maxwell House 三合一速溶咖啡飲品朱古力風味摩卡

壩羅喜多美HICOMI 一級特濃怡保白咖啡

UCC 即溶咖啡NO.114

澤合Chek Hup 怡保二合一即溶白咖啡

GRANDOS 三合一速溶咖啡（咖啡飲品）

AGF Blendy Stick 牛奶速溶咖啡固體飲料

消委會咖啡2024｜每天3至4杯 死亡風險降24%

咖啡雖然對健康有一定幫助，但每天攝取太多咖啡因有可能對身體造成反效果。到底每天要喝多少咖啡才算適量？日本國立癌症研究中聯乘東京大學組成研究小組，於2015年5月公佈研究結果，指出，每日喝3至4杯咖啡的人相比幾乎不喝咖啡的人，患心腦血管、呼吸器疾病而死亡的危險性將減少約4成，而因所有疾病而死亡的危險性也將減少24%。研究並未發現喝咖啡與因癌症而死亡的關聯。

消委會咖啡2024｜部分咖啡產品日飲2杯 咖啡因即超標

消委會提醒大家，成年人的建議咖啡因攝入量為每天不應高於400毫克。

測試結果顯示，咖啡豆樣本的咖啡因含量差距不算太大，每杯咖啡因含量為72毫克至295毫克，當中以Resiprocate的「KODIAK Organic Whole Bean Coffee - dark」的咖啡因含量最高，按樣本標示的沖調方法計算，飲用1杯咖啡可攝入約295毫克咖啡因，即每日飲用2杯就會超標。

至於咖啡膠囊方面，按每個膠囊可沖製一杯咖啡計算，每杯的咖啡因含量則約為60毫克至131毫克，以Tostini的「Espresso（Strong Taste Capsule）」的咖啡因含量最高，即成人每日最多可飲用3杯用咖啡膠囊沖製的咖啡。

而咖啡粉樣本檢出的咖啡因含量差異最大，由每100克1,117毫克至2,206毫克，相差近1倍。若以一般沖調方式計算，每杯咖啡因含量為76毫克至221毫克，含量最高樣本為Segafredo的「Espresso Casa roasted ground coffee」，每杯約含221毫克咖啡因，每日飲用2杯已超出建議可攝入量。

至於即溶咖啡粉，由於經過提取和濃縮處理，其咖啡因含量亦較高，每杯咖啡因含量為44毫克至274毫克。以產品包裝上標示的沖調即溶咖啡方式計算，雖然以每100克計算，佳之選「即溶咖啡（中度烘焙）」的咖啡因含量最高，每杯約含155毫克咖啡因，喝3杯已超出成人每日建議攝入量。惟排名第二的Keycof fee的「深度烘焙混合即沖咖啡」，雖然每100克只含3,921毫克咖啡因，但按一般沖調方式沖調出來的咖啡，每杯約含274毫克咖啡因，較佳之選更高，飲用2杯已超出成人每日建議攝入量。

消委會咖啡2024｜《LDK》推薦16款A級以上名單香濃又好飲

而日本雜誌《LDK》亦曾評測市面上36款即溶咖啡，從味道及香氣進行評測，其中有16款獲得評分A級及以上，既香濃又好飲！

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

Nescafe Gold Blend 深煎即溶黑咖啡

Nescafe Gold Blend 無咖啡因咖啡

Nescafe Excella Fluffy Latte half&half

Nescafe Japan Gold Blend Origin Honduras

UCC上島咖啡THE BLEND 117

UCC Beans&Roaster Instant Coffee

UCC Oishii Caffeineless Instant Coffee Stick

Key Coffee Special Blend

Key Coffee Cafe Latte

Key Coffee Instant Coffee Special Blend

AGF MAXIM BLACK IN BOX

AGF Blendy Cafe Latory Rich Creamy Cappuccino

Starbucks VIA Coffee Essence Pike place roast medium roast

Doutor Stick Black Coffee

Kaldi Coffee Farm Coffee Stick DECAF

KREIS Express Instant Coffee

消委會咖啡2024｜綜合研究：每日飲咖啡有助防癌+抗癌

根據台灣癌症防治網及國外研究，咖啡含有抗氧化物及抗炎特性，對於預防 7種癌症 有一定幫助：

1. 子宮內膜癌

美國哈佛大學研究團隊在2011年發表一項研究，指出每天飲用4杯咖啡或以上的女士，與每天喝少於一杯咖啡的相比，減少25%罹患子宮內膜癌的風險。

2. 神經膠質瘤

台灣癌症防治網引用了一項英國研究，指出每日喝5杯以上的咖啡，可以減少40%神經膠質瘤的風險。

3. 頭頸部癌症

日本東北大學有研究團隊發現，每天喝1杯咖啡可以減少5%發生口腔、咽喉、頭頸、食道癌的風險；在2010年亦發表一項分析5,000名頭頸部癌症的研究中，亦發現每天喝4杯咖啡可以降低罹患頭頸部癌症達39%的風險。

4. 肝癌

美國有醫學研究團隊發現，每天規律喝咖啡人士，未來6至22年患上肝癌風險可降低34％，同時肝硬年化風險亦可於未來14至19年降低。這項研究報告於2017年發表在《歐洲癌症預防期刊》。除此之外，美國疾病預防控制中心（CDC）在2001至2008年調查中亦發現，攝取得越多咖啡因的美國人，其患上脂肪肝的風險則可能越低。此外，意大利米蘭大學亦發表一項關於喝咖啡預防肝癌的研究報告，透過分析世界各地超過70篇針對咖啡與肝癌的研究報告，如日本、芬蘭、中國，證實每天飲用咖啡能夠降低患肝癌風險42%。

5. 前列腺癌

美國哈佛醫學院一項研究報告指出，發現一天喝6杯以上的男性，降低患前列腺癌風險6%。另一項長達6.4年追蹤140名強烈須ian癌病人的報告則指出，每天飲用咖啡可以減少攝護腺癌惡化或復發之風險。

6. 大腸癌

一項以49萬名一般民眾為對象、經過10.5年問卷調查追蹤的大規模前瞻性研究結果顯示，其中有16%每天飲用咖啡4杯以上者可以減少大腸癌，特別是近側部位的大腸癌發生。

7. 乳癌

台灣癌症防治網引用一項針對37篇已發表文獻綜合分析中（共有59,018名乳癌病例及966,263名參與者），結果顯示更年期後之女性每天增加2杯咖啡，可以減少2%罹患乳癌之風險，尤其是有BRCA1基因突變者。另外加拿大Narod博士發現帶有BRCA1基因的女性，不喝咖啡與每天飲用咖啡3、4－5、6杯以上者，其發生乳癌的機率分別降到100%、90%、75%、31%，但BRCA2基因突變者則無此現象，其作用機制未明。

資料來源：消委會、台灣癌症防治網、哈佛大學研究、歐洲癌症預防期刊

＊資料來自消委會第543期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5