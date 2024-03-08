  • 20°C
香港時間 : 2024308日 (週五) 18:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張學友演唱會丨因病取消演出謠傳入ICU　歌神學友回應患Covid-19：我失守了

娛樂 17:28 2024/03/08

分享：

分享：

熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

張學友因病突然取消在上海的演出。

現年62歲「歌神」張學友正在展開《張學友60+巡迴演唱會》，原來在今天（3月8日）起一連在上海開騷，可是主辦單位在昨日（3月7日）卻突然宣布張學友因身體不適需要靜養。

張學友自2月23日起前進上海東方體育中心開唱，預計演唱15場次，不過今主辦單位華人文化演藝在微博宣布3月8日、9日、10日3場次取消，指出「張學友先生因身體不適，就診後應醫囑需要進行靜養」

之後，甚至傳張學友病情嚴重，被送到上海中山醫院加護病房（即深切治療部，ICU）。不過上海中山醫院工作人員已表示，學友並沒入該醫院，一切屬謠傳。

張學友演唱會丨62歲張學友身體不適　突然取消上海演唱會3場演出

張學友之前在香港舉行《張學友60+巡迴演唱會》。

今日，張學友透過所屬環唱片公司回應健康情況，如下:

大家好，我是學友。十分感謝大家對我健康的關心，也感到非常抱歉要取消上海3月8、9、10日三場演唱會，讓很多上海及專程前來上海支持我的歌迷朋友失望了，也讓我們的團隊伙伴們擔心，對各方帶來的不便和困擾，深表歉意，對不起！🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️

在完成了3月3日上海演唱會回港後出現連續兩天的腹瀉，經醫生診斷確認Covid-19陽性，對，我失守了。目前正服用針對Covid的特效藥，感覺還可以，腹瀉停止了，輕微發燒，輕微咳嗽，少許肌肉和筋骨痠痛，目前正在家中進行自我隔離，唯今天的快測仍是兩條線，顯示繼續呈陽性反應。我會做好自我衞生，確保病毒不會由我繼續擴散，好好休息，乖乖按時服藥，多喝溫水，開始做少許運動，盡快康復和恢復體力，希望能在下週以正常表演狀態再在上海的舞台和大家見面。張學友，加油！💪🏻💪🏻💪🏻

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜收藏逾百年歷史古董音樂盒　沈慧林道出每一台背後的動人故事

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【歌神暈低】61歲張學友長期耳水不平衡　中醫3招簡單頭暈急救法
10:09 2023/08/14
【歌神暈低】61歲張學友長期耳水不平衡　中醫3招簡單頭暈急救法
張學友60+巡迴演唱會丨學友感嘆眨吓眼已60歲　目標破修哥紀錄：90歲仲開演唱會
14:32 2023/12/11
張學友60+巡迴演唱會丨學友感嘆眨吓眼已60歲　目標破修哥紀錄：90歲仲開演唱會

你可能感興趣

【歌神暈低】61歲張學友長期耳水不平衡　中醫3招簡單頭暈急救法
10:09 2023/08/14
【歌神暈低】61歲張學友長期耳水不平衡　中醫3招簡單頭暈急救法
張學友60+巡迴演唱會丨學友感嘆眨吓眼已60歲　目標破修哥紀錄：90歲仲開演唱會
14:32 2023/12/11
張學友60+巡迴演唱會丨學友感嘆眨吓眼已60歲　目標破修哥紀錄：90歲仲開演唱會
張學友 歌手 網絡熱話 新冠肺炎疫情 演唱會