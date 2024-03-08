張學友演唱會丨因病取消演出謠傳入ICU　歌神學友回應患Covid-19：我失守了

▲ 張學友因病突然取消在上海的演出。

現年62歲「歌神」張學友正在展開《張學友60+巡迴演唱會》，原來在今天（3月8日）起一連在上海開騷，可是主辦單位在昨日（3月7日）卻突然宣布張學友因身體不適需要靜養。

張學友自2月23日起前進上海東方體育中心開唱，預計演唱15場次，不過今主辦單位華人文化演藝在微博宣布3月8日、9日、10日3場次取消，指出「張學友先生因身體不適，就診後應醫囑需要進行靜養」

之後，甚至傳張學友病情嚴重，被送到上海中山醫院加護病房（即深切治療部，ICU）。不過上海中山醫院工作人員已表示，學友並沒入該醫院，一切屬謠傳。

張學友演唱會丨62歲張學友身體不適 突然取消上海演唱會3場演出

▲ 張學友之前在香港舉行《張學友60+巡迴演唱會》。

今日，張學友透過所屬環唱片公司回應健康情況，如下:

大家好，我是學友。十分感謝大家對我健康的關心，也感到非常抱歉要取消上海3月8、9、10日三場演唱會，讓很多上海及專程前來上海支持我的歌迷朋友失望了，也讓我們的團隊伙伴們擔心，對各方帶來的不便和困擾，深表歉意，對不起！🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️ 在完成了3月3日上海演唱會回港後出現連續兩天的腹瀉，經醫生診斷確認Covid-19陽性，對，我失守了。目前正服用針對Covid的特效藥，感覺還可以，腹瀉停止了，輕微發燒，輕微咳嗽，少許肌肉和筋骨痠痛，目前正在家中進行自我隔離，唯今天的快測仍是兩條線，顯示繼續呈陽性反應。我會做好自我衞生，確保病毒不會由我繼續擴散，好好休息，乖乖按時服藥，多喝溫水，開始做少許運動，盡快康復和恢復體力，希望能在下週以正常表演狀態再在上海的舞台和大家見面。張學友，加油！💪🏻💪🏻💪🏻 最新影片推介：

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