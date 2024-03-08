奪命意外｜2歲男嬰凌晨被發現倒斃馬路上　死者父母：孩子從房子裡消失

▲ 8日的凌晨5時30分左右，警方接獲一名貨車司機的報案，指有一名嬰兒躺在埼玉縣東松山市砂田町的國道407號的路上。

日本埼玉縣一名約兩歲的男童，在3月8日凌晨被發現倒臥在馬路上，送院搶救後宣告不治。根據現場調查所得，警方懷疑男童是遭汽車撞死，而駕駛者於事後逃去無蹤。

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根據日本媒體《NTV news》報導，8日的凌晨5時30分左右，警方接獲一名貨車司機的報案，指有一名嬰兒躺在埼玉縣東松山市砂田町的國道407號的路上。警方其後趕到現場，發現該名小男孩頭部正在流血，隨即被緊急送院，但搶救兩小時後被宣布死亡。

▲ 8日的凌晨5時30分左右，警方接獲一名貨車司機的報案，指有一名嬰兒躺在埼玉縣東松山市砂田町的國道407號的路上。

警方指出，在事故發生的數百米距離外的一間私人住宅中，有一對越南籍的夫妻表示走失了一名孩子，

孩子從房子裡消失了。

經調查後，死者證實為兩人的1歲11個月大的兒子。

經一系列的現場搜證後，警方初步推測是死者深夜獨自外出，然後在馬路上被一輛車撞上，而肇事司機事後逃離現場。不過，警方正在進行更深入的調查，希望找到目擊者的證供及現場附近的監視器畫面，以對事件獲得更多的資訊。

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責任編輯︰王明芳