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高血壓｜醫生拆解高血壓迷思　教6招有效控制病情或可逆轉

都市病 17:55 2024/03/08

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高血壓是常見的慢性病，台灣有醫生教路可用6招控制病情，甚至有機會可以停藥。

【高血壓/三高/血壓藥/慢性病/長期病】高血壓是現代人常見的慢性疾病，一旦發現患上，有可能餘生都需要服藥控制病情。不過台灣就有醫生指出，只要在生活上遵從6大原則，便有機會可以逆轉高血壓，甚至能夠停藥，擺脫一輩子服藥的宿命。

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台灣外科醫生江坤俊曾在節目《健康2.0》上拆解高血壓相關的迷思，包括是否無法停藥、服藥會否有副作用等。他表示，高血壓成因眾多，如果是由內科問題引起的高血壓，用藥改善後便有機會可以停止服用高血壓藥；但如果是因過度肥胖或遺傳而引起高血壓，那麼大部分病患確實需要終生服藥。不過他亦指出，少數病患透過改善肥胖或生活習慣，有機會逆轉高血壓。

所謂「是藥三分毒」，長期服用高血壓藥是否會傷腎或傷肝？對此江坤俊就表示，臨床上正確服用藥物的病患，即使服藥時間已長達10至20年，其腎功能仍然正常；但不願意服用高血壓藥的患者，反而有可能因為血壓過高，而造成腎功能受損。

他續指，吃高血壓藥並不會讓血管失去彈性，反之如果未能控制好高血壓，便會讓血管失去彈性。他將血管比喻成水管，指出當水壓太強，久而久之便會令水管壁變硬、失去彈性；而血管亦是同理，若血壓長期過高，導致血管壁承受過大的衝擊，就會令血管壁變硬，而血壓只會越來越高，甚至因此變得容易破裂，造成出血。

江坤俊强調，有高血壓時一定要配合醫生的指示吃藥。他表示，血壓藥一開始可能會需要吃2至3粒，但隨著時間過去，只要成功控制病情，藥物便可以慢慢減量，更有少數人在改善生活習慣後可以停藥。

6招有效控制高血壓

江坤俊引用美國心臟醫學會及高血壓學會治療指引，建議高血壓患者遵循「S-ABCDE」6大原則，降低高血壓藥量，甚至有機會可以完全停藥。

1. S（Salt）：降低鹽分攝取

有研究顯示，每天減少1克的鹽分攝取，血壓可以降低2.5mmHg，因此建議患者平時盡量不要吃太鹹的食物。

2. A（Alcohol）：限制酒精量

根據統計，男性每天酒精攝取量少於30克，女性每天酒精攝取量少於20克，就能降低2至4mmHg血壓。若要喝酒則建議盡量小酌就好，否則過量喝酒會影響血壓控制。

3. B（Body Weight）：減重

BMI超過25的人士，每減掉1公斤（約2.2磅）的體重，便可以降低1mmHg的血壓；如果體重超過100公斤的人減重10公斤（約22磅）以上，血壓可以降低10mmHg。

4. C（Cigarette）：戒煙

吸煙對血管的傷害極大，罹患高血壓的同時又有吸煙習慣的人士，患上心臟病的機率亦會大大增加，因此建議高血壓病患一定要戒煙。

5. D（Diet）：飲食控制

根據研究統計，好好控制飲食習慣，最多可以降低10mmHg的血壓，建議多吃蔬果類、減少精緻食物的攝取量。

6. E（Exercise）：多運動

江坤俊建議，民眾可按照台灣國健署的「333原則」進行運動，亦即每周運動3天、每次運動30分鐘，以及心跳每分種達到130下以上，有助血壓降低3至6mmHg。

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責任編輯：羅嘉欣

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