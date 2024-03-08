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當年尖子｜會考10A狀元戰勝4期淋巴癌　公開成績表勉勵：人生點會一帆風順

升學教育 19:01 2024/03/08

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鄺文傑分享自己抗癌經歷，「我哋都係有毅力嘅一群，好好做自己，好好生活落去。」

DSE文憑試即將開考，相信應屆DSE考生都如箭在弦，每年的公開試狀元都備受注目，亦有不少人關心狀元往後的人生路。2003年會考十優狀元鄺文傑，就在社交平台分享自在在沙士那年成為狀元，拔尖入大學讀神科「計量金融」，畢業卻遇上金融海潚，後來棄高薪厚職投身「表達藝術治療」行列，又不幸患癌，令他更明白生命可貴，「人生點會真係咁容易一帆風順，唔好逼死自己。」

過咗咁多年，呢個成績對我嚟講好似好遙遠，而且同依家嘅路好似冇乜關係。

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拔尖入計量金融

2003年會考十優狀元鄺文傑，在facebook群組「90年代回憶(新版)」發文分享自己昔日10A的會考證書，他表示，當年在屋邨中學長大，沒有太多前輩可取經，也沒有特別考慮外國升學，只知自己對醫科和法律無興趣，於是便跟隨其他人腳步，拔尖入讀香港中文大學計量金融。

可惜，他畢業那年遇上金融海嘯，只能找到不太合心意的工作，數年後受聘於大行摩根士丹利，晉身成為iBanker，但他發現自己做得不開心。在緣份牽引下，鄺文傑報讀了香港大學第一屆表達藝術治療碩士課程，

不知不覺過咗10年，覺得自己搵啱咗真正想做嘅嘢。

鄺文傑分享自己抗癌經歷，「我哋都係有毅力嘅一群，好好做自己，好好生活落去。」（湯致遠攝）

從iBanker成治療師

他認為，十優狀元的身份，帶給他的是回憶，此外不時有人因為這個身份找他講講座，有些學校找他做治療師，也是因為他曾獲十優，「家長或者學生會想跟我學吓嘢，我都講清楚我嘅身份係做治療師，同十優呢個身份冇直接關係」。

不過，鄺文傑希望可以用十優狀元的身份跟家長及學生分享，小時候最重要了解多些可能性，無論成績好不好，工作都有很多種，有些人一開始目標很清晰，但有些人轉換跑步不是一個問題。

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戰勝第4期淋巴癌

數年前，鄺文傑曾患淋巴癌4期，亦都出現過情緒病，完成化療和骨髓移植之後現在痊癒，令他更明白生命短暫，

人生點會真係咁容易一帆風順，唔好逼死自己。我哋都係有毅力嘅一群，好好做自己，好好生活落去。

鄺文傑勉勵大家，人生點會真係咁容易一帆風順，唔好逼死自己。（湯致遠攝）

鄺文傑過往曾接受TOPick專訪，分享他從iBanker轉行當表達藝術治療師的經歷及抗癌心路歷程，他在2020年9月確診淋巴癌，歷時逾一年的療程中，難免會有情緒出現。雖然自己是治療師，仍難以自我治療，他邀請一位前輩為他輔導，透過音樂處理深層次的問題。他表示，以往彈結他會在腦中構想每個和弦才彈，但有一次他卻不慎彈錯音，

那一下突兀的聲音，好像我知道自己患癌，是人生一個很大的危機，但也是機會讓我深刻反思人生，我更確信自己轉行是對的選擇，我現在的生活更開心和有意義。如果我還在金融業，一直賺錢，死了也帶不走。

他亦認為，會考的確對他人生造成很多影響，包括選科、工作等。有人或會認為他事隔多年仍在消費「狀元光環」，但他卻不以為然，

現在我人生有新的方向和目標，這張成績單已不是人生重要的部分，但它是我的一部分，亦曾是我的里程碑，我不需要刻意遺忘。

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 責任編輯：林愛娜

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