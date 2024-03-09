【兒童近視】中大推全球首眼藥水結合紅光治療研究　減學童近視加深速度達9成

▲ 中大醫學院眼科及視覺學學系副教授任卓昇（後者）表示，全球首個低濃度阿托品眼藥水結合紅光治療研究，初步評估對控制學童近視見成效。圖為參與計劃的6歲小朋友歐菁桐，左眼及右眼分別減少125度及150度。（朱永倫攝）

中大醫學院最新研究分析控制近視的光譜，發現只有紅光治療在統計學上定義為有效控制眼軸增長和減少近視加深。團隊現正進行全球首個低濃度阿托品眼藥水結合紅光治療研究，評估控制學童近視的成效及安全性。研究團隊表示，雖然研究仍在招募及分析階段，但初步數據已發現結合療法能減慢近視加深速度達9成。

中大醫學院眼科及視覺學學系副教授任卓昇指，在不同的光譜中，紅光是唯一可以控制近視加深的光度。紅光的波長為650nm ，以低強度紅光療法治療，可將近視減慢75%。他表示，療法可刺激眼底脈絡膜，增加眼底血管一氧化氮的釋放，擴張血管，提高血液流通，令眼底脈絡膜增厚，控制眼球增長與近視加深。治療為家用式療法，在家裏使用，每日用兩次，每次3分鐘，每次相隔4小時。任卓昇又指，對於近視加深的原因，現時未有確實答案，但近年有研究發現鞏膜缺氧是近視加深的原因之一，以紅光治療一年後，與對照組相比，近視進展控制可達75%。

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Lamp 3結合低濃度阿托品眼藥水及低強度紅光治療

中大醫學院早前曾進行LAMP 1及LAMP 2研究，為全球首個随機安慰劑對照組雙盲研究。研究結果顯示低濃度的阿托品眼藥水能有效減慢學童近視加深速度67%和減少近視發病47%。由於紅光治療對治療近視可達到7至8成效果，低濃度阿托品眼藥水則可達7成效果，團隊於是開展Lamp 3計劃，研究以低濃度阿托品眼藥水結合低強度紅光治療。

6歲的歐菁桐參加了Lamp 3計劃逾4個月，左眼及右眼分別減少125度及150度，左眼及右眼的眼球長度則分別減少0.46及0.40mm。歐太表示，知道女兒有近視時十分驚訝，因自己沒有近視，父親則到中學才有，沒有想過女兒年紀輕輕就有近視。歐菁桐參加Lamp 3計劃前先被安排驗眼，歐太形容負責驗眼的醫生及職員十分細心，對之後入選計劃表示十分幸運。歐太指，3年疫情令女兒使用電子產品的時間增加，幼稚園網課加上興趣班，每日至少使用平板電腦2小時。歐太現時盡量減少菁桐電子產品時間，又購入燈光柔和的坐枱燈，配合Lamp 3計劃改善近視情況。

暫只適用於學童

任卓昇指，按現時的成效，以低濃度阿托品眼藥水結合低強度紅光治療近視，效果一定較單獨使用兩者優勝。雖然研究仍在招募及分析階段，但初步數據已發現療法能減慢近視加深速度達90%。他表示，療法主要目的為控制近視加深，只適用於小朋友，雖然國際上開始有研究讓深近視的成人使用紅光治療近視，預防深近視的併發症，惟並非Lamp 3計劃的研究項目。過往沒有方法可以令近視回退，Lamp 3計劃的初步結果令人十分鼓舞，至於近視長遠會否反彈，則要視乎未來的研究數據。

任卓昇表示，Lamp 1及Lmap 2計劃分別在2015年及2017年開展，一年多後停止招募，之後就沒有機會參加。Lamp 3計劃是很難得的機會，將於本月中停止招募，呼籲4-12歲、近視在100至1000度之間、散光少於250度、雙眼近視度數差距少於200度的兒童參加計劃。

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記者：吳穎嵛