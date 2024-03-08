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陳煒任輕醫美品牌代言人　煒哥拍宣傳照盡展超fit身段

娛樂 17:48 2024/03/08

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「枕畔情人」陳煒。

美魔女陳煒（煒哥）日前為本地輕醫美新晉品牌拍前拍攝宣傳廣告及宣傳照，煒哥完美演繹多個不同造型，展現百變形象。

今次廣告主題為「Be Me Be Gorgeous」鼓勵大家要學懂欣賞及發掘自己的美，呈現大都會女性最真我、真自信的寫照。其中三個造型率先曝光：「職場強人」全白西裝造型既時尚又有霸氣、滿滿自信、獨當一面；「女神約會」以女神長裙展現完美曲線，優雅大方、突顯女性溫柔一面。「枕畔情人」一件男裝白恤衫，慵懶地半躺床上，輕輕甜笑盡顯媚態。

「枕畔情人」陳煒。

煒哥影床照
 
3個造型之中煒哥表示「枕畔情人」最具挑戰：「攝影師初初同我講，話要影床照，影我瞓醒後嘅樣，我初初都好怕達唔到佢嘅要求，驚Carry唔到佢想要嘅，估唔到影出嚟都有啲少女情懷，哈哈。」
 
問到煒哥於拍攝前有何準備？煒哥表示：「當初都好擔心，因為農曆年期間去咗多倫多登台，主辦單位派專人每日帶我同老公去唔同嘅地方食好嘢，但係為咗要保持身形都只能夠乖乖忍口輕輕淺嘗，唔敢放肆地開懷大嚼。而且廣告拍攝日期係大年初六，我年初四先返到香港，時間其實好緊迫，怕時差影響狀態。好彩拍攝當日狀態都好好，每影一張相，現場嘅工作人員都會不斷歡呼讚靚，俾咗好多信心我，拍攝得好順利自己都好滿意。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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