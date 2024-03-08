【23條立法】議員關注境外定義不涵內地、澳門　保安局黃添培：主要影響涉勾結行為會否罪加一等

▲ 《維護國家安全條例草案》委員會會議今日召開首次會議。(趙居逸攝)

審議《基本法》23條立法的法案委員會今日召開首次會議，選委界立法會議員陳紹雄關注《條例草案》中，「境外」（external place）的定義，為何是指特區以外的地區或地方（內地及澳門除外）。

陳紹雄問到，若有組織在澳門成立，又犯了危害國家安全條例，是否因為現時已有其他法例可作處理，才會把「內地及澳門除外」加入「境外」定義中。

保安局副秘書長廖李可期表示，整套法律有一個重要的慨念，就是內外的分別，有些行為由境外人士做，對國家及香港的影響較大，因此定義是由罪行的概念而非覆蓋面出發，「因此我們覺得用此表述，能較全神地反映政策的意圖。」

廖李可期補充，「境外」的定義亦有借鑒《港區國安法》第29條英文的定義。陳紹雄追問，是否已有現行法例處理相關情況，而不需由澳門警方執法。

保安局首席助理秘書長黃添培稱，在境外定義中排除了內地及澳門，主要是影響某些罪行中，作出勾結行為會否罪加一等。

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記者：戴朗希