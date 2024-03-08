《十八樓C座》辦展覽紀念節目開播55年　任達華當星級攝影師為街坊留回憶

▲ 《十八樓C座》「五代同台」55週年展覽開幕禮，出席嘉賓（後左至右）: 何文光、商業電台董事及行政總裁 陳靜嫻、華懋集團資產管理中環街市總經理 譚筱頴、朱雪梅、金剛、陳慕賢、商業電台首席智囊 陳志雲；（前左至右）: 商業電台一台總監郭志仁、陳聰、任達華、伍甄琪、李錦。

《十八樓C座》自1968年7月3日起首播，至今已播出55年，為華語世界最長壽廣播劇。為慶祝開播55週年的重大里程碑，雷霆881商業一台舉辦《十八樓C座》「五代同台」55週年展覽。

展覽以節目中的「周記茶餐廳」作為主題，展示出由星級攝影師任達華親自操刀的《十八樓C座》街坊（金剛、朱雪梅、陳慕賢、李錦、何文光、馮志豐、陳聰、伍甄琪）相片及合照，以及由本地插畫師包括：Cuson Lo、Hello Wong、阮大勇、尊子、黃照達以及鹹魚人生所繪製的《十八樓C座》系列插畫，將節目帶出大氣電波，與市民共同見證《十八樓C座》55週年的里程碑。

《十八樓C座》「五代同台」55週年展覽 由星級攝影師任達華掌鏡

▲ 任達華稱答應任攝影師全因「孝順」二字，表示帶著尊敬父母的心對待一眾《十八樓C座》聲音演員。

任達華為街坊留美好回憶

今日（3月8日），雷霆881商業一台於中環街市舉行《十八樓C座》「五代同台」55週年展覽開幕禮，由雷霆881伍甄琪、陳聰任司儀，活動先由商業電台一台總監郭志仁為活動致辭，稱：「感謝公司多年來對《十八樓C座》的支持，也感謝一眾聲音演員的付出！」亦希望透過展覽紀念這個歷史性時刻，將廣播劇推廣予普羅大眾。



眾《十八樓C座》街坊緊接登場與觀眾打招呼，包括：聲演「周老闆」的金剛、「祥嫂」朱雪梅、一人分飾「無牙三姑」及「紅姐」的陳慕賢；聲演「鐸叔」、「大編輯」及「阮南安」的李錦、「的士高」何文光、「輝仔」陳聰及「精甩美」伍甄琪。

司儀亦邀請眾人與觀眾分享拍攝當日發生的趣事，及對《十八樓C座》55週年的感受。眾聲音演員更邀請星級攝影師任達華登場，分享作品靈感來源及拍攝過程中最深刻的事，場面熱鬧。

▲ 《十八樓C座》「周老闆」金剛

為展覽拉開序幕

司儀邀請嘉賓為展覽進行開幕儀式，包括有：商業電台董事及行政總裁陳靜嫻、商業電台首席智囊陳志雲、商業電台一台總監郭志仁、星級攝影師任達華、以及是一眾《十八樓C座》街坊一同拉開紅布，向大眾展示出由任達華所拍的《十八樓C座》全家福，也標誌著《十八樓C座》「五代同台」55週年展覽正式開幕。

為答謝任達華任是次影展的星級攝影師，商台董事及行政總裁陳靜嫻特別向他致送出是次展覽的限定明信片套裝，為開幕禮劃上完美句號。

▲ 商業電台董事及行政總裁陳靜嫻致送紀念品予任達華。

《十八樓C座》「五代同台」55週年展覽

日期： 3月8日至3月22日

時間：24小時展出

地點：中環街市2樓24小時行人通道