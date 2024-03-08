【人工智能】科大推亞洲首批「AI講師」　打破限制提高逼真度兼令愛因斯坦翻生

▲ 科大推出首批「AI講師」。（大學提供）

生成式人工智能（AI）應用日趨廣泛，科技大學今日（8日）表示，已成功設計出亞洲首批「AI講師」，除了令已故科學家愛因斯坦「復活」，增添課堂趣味性，亦成功打破同類工具限制，提升人物動作流暢度及逼真度。科大首批「AI講師」將於本學期首次講課，研究團隊將收集學生回饋，了解教學成效及學生成績等影響，最終目標讓學生依個人喜好挑選「專屬教師形象」，帶領創新教學新趨勢。

科大表示，為進一步提升學生學習動機，首10名「AI講師」來自世界各地不同的民族及文化背景，從事各行各業，例如網紅、不同界別政策倡導者，甚至是平面及立體的動漫人物。此技術更可令名人「復活」，包括栩栩如生地重現已故科學家愛因斯坦的形象，增添課堂趣味性。

科大已獲安排這批AI講師在本學期教授香港及廣州校區同設的「創意社交媒體」（Social Media for Creatives）課程部分內容。教學內容包括在社交媒體呈現的故事敘述能力、社交媒體助推理論及管理，以及遊戲化學習方法等。

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是次研究由科大（廣州）計算媒體與藝術學域講座教授及科大元宇宙與計算創意研究中心（元宇宙研究中心）主任許彬領導，其團隊自行研發3D動作生成系統（variational 3D full-body generator），突破目前類似工具的限制，令人物動作更流暢自然，提高人物逼真度。團隊亦採用了坊間多項AI工具，例如製圖工具Midjourney、聊天機械人程序ChatGPT和Bing、以圖片重建三維人臉的模型、用於生成逼真說話人臉動畫的SadTalker，以及經團隊改良的開源3D表情生成軟件EmoTalk等。

為探討「AI講師」教學成效，以及如何影響學生學習動機和學生成績等，團隊將於每節課堂後收集學生回饋，了解不同風格、外貌特徵、言語及非言語訊號、維度（2D或3D）、口音及表達方法，如何影響信任度、 吸引及親近度；另會引入不同版本「AI講師」，研究各人物背景及視覺效果對教學影響；團隊更擬為「AI講師」引入互動功能，使其能回應問題；最終希望開拓創新平台，讓學生依個人喜好挑選專屬教師形象，建構個人化學習，推動非同步學習（asynchronous learning），提升學習動機。

另外，科大將於本學期推出「AI校園大使」，可直接與學生作語音互動交流，解答各種校園生活上的查詢。

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責任編輯：馮琪雅