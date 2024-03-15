學校動態｜老師搭建不同比賽舞台鼓勵學生盡展才華　風采中學校長：同學在刻苦鍛煉後自信成長

▲ 風采中學老師們不辭勞苦，為同學搭建音樂、視藝、戲劇、體育、舞蹈等不同舞台，讓同學在刻苦鍛煉後展現才華，收獲肯定，自信成長。

音樂比賽向來是校園盛事，參賽人數之多，每年都令人咋舌，最後能踏上周會舞台，獻藝於師生前的，往往十中挑一，競爭之激烈，媲美選秀節目。為控制決賽時間，多年前減去樂器環節。

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復常之後，報名情況更見熾熱，本已頭疼不已的音樂老師，卻無懼壓力，另辦一場名為「風采．大舞台」的樂器演奏比賽，探問因由，原來是禁不起同學的經年懇求。

決賽當日，高手如雲，演奏級的鋼琴、古箏、二胡，水準超凡的小提琴、色士風……一首首經典樂章，或清澈如水、或澎湃鏗鏘，在午後的空氣中滑行、跳動、犖繞……演奏者穿上正裝，無論是西式禮服，或華夏靚裝，都全情投入，在舞台燈光映照下，認真、自信、渾然忘我，散發著動人的光芒。

聆聽的屏息靜氣，情緒被抑揚起伏的音樂牽引著，神馳物外，徜徉於旋律中，就有那麼奇妙的一剎，彷彿與創作人、與演奏者神交互通——與其說這是一場比賽，不若說是一場音樂盛宴吧！

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賽後評判說，同學真是多才多藝，水準之高，實在罕見。音樂老師說比賽不定冠亞季，但設金銀銅，只要達標，人人有獎。比賽翌日，巧遇參賽同學，情緒仍然高漲，比平日多了份滿足喜悅，想是舞台、掌聲給予的肯定吧！嘉勉鼓勵後，不禁問為何過去未見其展現才華，都異口同聲說疫情三年，總沒機會展現呢！

後生可畏，其實有無疫情，校園總是臥虎藏龍，同學們等待的，是一個踏上舞台的機會吧！每位同學都有亮點，處處都可以是舞台——感謝我的老師們，不辭勞苦，為同學搭建音樂、視藝、戲劇、體育、舞蹈等不同舞台，讓同學在刻苦鍛煉後展現才華，收獲肯定，自信成長。

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