明星育兒｜《婚後事》陳自瑤盼12歲愛女學好中文　Yoyo選校以傳統+輕鬆教學並重

▲ 陳自瑤希望12歲愛女學好中文，所以選校會以傳統及輕鬆教學並重。

【婚後事/陳自瑤/王浩信/國際學校/星二代】TVB新劇《婚後事》近期大熱，陳自瑤（Yoyo）成為討論對象。與王浩信育有1女的Yoyo屢傳婚變，一家三口甚少同框。Yoyo與王浩信於2011年結婚，2012年誕下愛女王靖喬（QQ），王浩信曾指QQ在國際學校就讀，希望女兒不會太大壓力。雖然兩夫婦甚少提及愛女，但Yoyo曾經透露口風稱在選校方面，採取輕鬆教學模式，又有傳統教學，最希望女兒學好中文。

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婚後事︱陳自瑤喜歡為女兒製造驚喜

繁忙媽媽陳自瑤近年事業發展順利，於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪最佳女配角，最近Yoyo在《婚後事》中擔正做女一，有望問鼎視后，不過工作雖然忙碌，但Yoyo從來都不會忽略親子時間，她自言自己是「兩陪媽媽」，即陪玩員及陪溫書員，在暑假時，Yoyo會陪女兒去戶外玩水及曬太陽。

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這個媽媽也很懂得製造驚喜，每年女兒的生日都會為愛女精心準備慶祝活動，更會親手製造夢幻彩虹色生日蛋糕，十分有心思。可能遺傳了媽媽喜愛驚喜的性格，QQ都會在媽媽生日時送上親手製的生日卡，令Yoyo十分感動。

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婚後事︱陳自瑤王浩信女兒身形高挑

現年12歲的QQ，父母為免她的容貌曝光，就算合照都會加上Emoji遮蓋，不過從身形可見，QQ遺傳了父母高挑基因，早前更與王浩信去看冰島歌手的演唱會。不過，Yoyo與王浩信已很久沒有分享一家三口合照，婚姻狀況成謎，近年更不時傳出兩人婚變，前年更傳出兩人已經離婚結束了11年的夫妻關係，但王浩信即在社交平台發文闢謠稱：「一切安好，多謝大家關心。」

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責任編輯：王明芳