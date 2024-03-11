英年早逝｜35歲作家與家人比賽減肥　現1症狀揭長7厘米惡瘤　勇敢抗癌10個月終不敵癌魔【附胰臟癌7大常見症狀】

▲ 35歲作家減肥後現1症狀揭患胰臟癌，抗癌10個月終不敵癌魔離世。

【胰臟癌/化療/末期癌症/胃痛/肝癌】人生若剩下最後一天，你最想做甚麼？台灣一名作家以筆名「紙飛機」撰寫愛情散文，4年前診斷患上末期胰臟癌，抗癌10個月後不敵癌魔離世。其專頁由妻子繼續代丈夫連載文章，近日將丈夫抗癌的經歷寫成連載故事，惹哭不少網民和過來人。

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胃痛揭患末期癌

一名台灣作家「紙飛機」在社交平台Thread分享抗癌的心路歷程，當中百感交集。大約在4年前，「紙飛機」一家人為了健康瘦身，下賭注鬥快減肥，為期一年。「紙飛機」一開始輕鬆減肥，只是稍微管控飲食，但嘴饞的時候還是會讓自己放肆一下。距離驗收日子還剩半年，紙飛機在2020年2、3月開始比之前更嚴謹的飲食管控，體重亦穩定下降可見成效。他維持這種飲食一個月後，開始偶然出現胃痛的情況，但症狀很快消失，他亦不以為然。2020年7月，他再次出現胃痛情況，劇烈胃痛持續兩周，嚴重至影響睡眠，遂聽從妻子建議求醫。

當時他們倆沒有想到胃痛的後果有這麼嚴重。翌日，「紙飛機」自行到醫院做胃鏡檢查，被醫生告知胰臟情況異常，「看起來應該是胰臟癌」。他知悉患癌，頓時晴天霹靂，檢查報告亦顯示肝臟有腫瘤跡象。醫生立刻安排他做切片檢查，且建議他通知家屬來醫院陪伴。

……醫生，怎麼會？我就胃痛……那現在是癌症嗎？

檢查發現7厘米惡瘤

「紙飛機」當天被診斷出患上末期胰臟癌，肝臟亦見有癌細胞轉移，醫生指他這個情況未必來得及動手術切除。當晚，他並沒有將罹癌消息告知妻子，一來「抱著一絲絲絲絲希望」醫生誤診，二來自己亦難以接受成為一個末期癌症病人。隨後幾次覆診，開始了一連串化療和開刀切片檢驗，除了胰臟，肝臟亦長了7厘米的腫瘤。面對接踵而來的噩耗，「紙飛機」仍保持正面抗癌。妻子每天看著他日漸消瘦，每次做完化療很辛苦很痛的樣子，有時候還是忍不住落淚。唯一能夠救贖他的，就是注射一針又一針的止痛劑，這樣「紙飛機」才能夠「放鬆下來」，小睡片刻。

吃好、睡好、能大便，變成紙飛機每天努力的目標。

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妻決定放手 讓他好好過最後日子

接受化療後，他曾出現嘔血、便血的情況。對於癌症病人來說，戒口必定是醫生的建議，甜品、零食、手搖飲料這些癌症病人的「違禁品」，妻子決定一律放行，「只要『紙飛機』想吃甚麼，我一律滿足他」。她知道，丈夫的生命正在倒數著，希望在他離開前，能夠做到所有讓他快樂的事情。

他的病情時好時壞，化療漸漸沒有效用，疼痛發作的次數倍增，下身開始水腫，出現腹水情況，亦夾雜著發燒等症狀。長期住在醫院病房每天聽著救護車笛的聲音，他心情開始變得抑鬱。看著丈夫越來越難受的樣子，妻子決定「順其自然不強求」，獲醫生批准出院回家度過最後的日子。「紙飛機」抗癌10個月不敵癌魔離世，妻子亦以「小幫手」的名義，繼續維繫丈夫生前的寫作專欄，近日將丈夫患癌的經歷寫成連載故事。

胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

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胰臟癌10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

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責任編輯：羅嘉欣