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教育熱話｜馬米高暗串Do姐英語口音生硬　補習名師分析港人學習英文問題

升學教育 10:00 2024/03/09

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Spencer sir分析港人學習英文時遇到的問題。

【學英文/馬米高/鄭裕玲】最近，在Spencer的課堂上，剛好討論到一位傳奇人物——「DoDo姐」鄭裕玲，她從熒幕前走到幕後，開設了自己的YouTube頻道，迎接新的挑戰。這件事引起了社會廣泛關注，包括教育界的網紅都爭相評論。作為一名從事多年的英文教學導師，我也有一些想法，想透過這篇專欄與讀者分享。

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1. 我的個人經歷：學術英文與生活英文的落差

記得在2020年，我曾經到英國的愛丁堡大學進行短期學術交流，那時我自認為我的英文水平相當不錯——畢竟我在香港大學讀書。但是當我踏上這個有著千年學府經歷的城市時，我驚訝地發現自己在與當地人交流時竟然感到吃力。最深刻的是到埗後兩星期，很多時都聽不清楚對方的問題，經常要問Pardon/ Can you repeat the question? 但這是不是等於Spencer的英文很差呢？

以我自己在英國留學期間，我自問自己英文不是很差，但我記得初到第一個星期感到非常難受，基本上所有英文都聽不明白，最記得第一次去銀行申請信用卡的時候，我一隻字都聽唔明，我只能夠不斷說可以再說一次嗎？ Pardon / Can you repeat this? 

我還記得當時情景非常尷尬，難道這就代表老師的英文很差嗎？ 因為很多時候外國人為了方便，用字會非常精簡，一詞多義。

2. 香港人只着重文法 習慣吹毛求疵

坊間以至Spencer本人都會不斷推出一些14小時急救文法補底計劃、精讀計劃，令到大家非常重視文法，於是乎每位讀者或者家長都會對任何英文生字或錯誤殺一儆百。

其實外國人雖然都重視文法，但基本上能夠溝通表達到就可以，並不在意每一個細節位，當然我經常都提及你一定要掌握基本概念，不能犯大錯，因為外國的英文學校都叫做Grammar School，而不是English Language School，足以證明文法對於一個語言基礎的重要性，但問題是在於由於我們太側重文法，所以當我們去理解外國人對話時，往往忽略外國人最喜歡用的修辭手法，包括語帶雙關及諷刺。

3. 對話中的文化差異與修辭技巧

在英國的日子裡，我學到了很多，其中之一就是理解英國人在對話中常用的修辭手法。比如他們說的「Interesting」，可能既有表面的「有趣」，也可能隱含諷刺的意味。這種差異在香港的英文教育中很少被提及，但卻是與外國人有效溝通的關鍵。

那麼是不是如果我聽不明白，就代表我英文很差呢？會不會是因為未能深層意思，又或者缺乏在外國生活的經驗呢？

4. 語言學習心態：批評與鼓勵的平衡

而香港人經常批評一個人英文好與不好，只是單憑他們的英文文法、英文用字，以致與能夠順利與外國人溝通，但其實大家有沒有想過我們都沒有生活過在外國，寒窗苦讀10多年英文，我們基本上已經能夠與一個外國人溝通，這是一個了不起的成就。

舉個例子，我記得其中一個對話我與外國人說，他說我平時說話很像Serena van der Woodsen，最初我並不理解他的意思，但跟他熟悉之後再反問他，我就記得這是我小時候看的Gossip Girl，美劇入邊所提及的一個女主角，他是其實想借助這個角色，形容我平時性格開朗，有時說話幾幽默，但他們並不會直接說你性格開朗，因為外國人習慣不會那麼直接地表達出來。

那麼如果我當時聽不懂，是不是代表我英文不好呢？

5. 過分放大每個英文發音及用字的錯

最近筆者因為中六同學要應對公開試，每一天晚上都進行了馬拉松式的說話練習，我經常跟他們說機會難得，我每天能跟你們溫習的時間可能只有30分鐘，很多時候我都是用所需時間，例如搭車食飯的時間幫他們練習。

雖然他們很明白機會難得，但是例如每一次有15個同學在線上會議準備之後，每次都少於4個同學願意開鏡頭、開咪去分享。即使距離公開試只剩下不足10天的時間，私底下他們說很怕會說錯話，很怕會受到批評，亦都很怕有錯之後就會感到非常尷尬，自信心受挫。

我記得我以前小時候都有這個經歷，因此英文雖然寫作不錯，但說話一直停滯不前，但我記得到了高中遇到一位良師，他給予我很多鼓勵及機會，即使我當時未必是口才最好，但他主動推薦我參加各種全港性的演講比賽、朗誦比賽。

我記得初中時我英文朗誦比賽只能夠取得65分，但到中五時因為受到老師的鼓勵，以及慢慢建立自信，最終取得83分，成為當時區內第二名，坦白說這並不是一個了不起的成就。

6. Spencer最後的說話

最後，我雖然並不認識這個事件中的兩位人物，但我以上的分享並沒有任何惡意成分，因為我覺得無論DoDo姐還是馬米高，他們願意在推廣英文學習上作出貢獻，在社會引起討論，對作為一個英文補習導師而言已感到開心。

由疫情開始，大家對學習英文的氣氛不再如以往一樣濃厚，尤其高中方面，明知英文科對入大學非常重要，卻不願意努力，經常抱有三分鐘熱度，甚至半放棄狀態，經常覺得只要每次英文剛剛合格，就可以換取入大學資格，心存僥倖的態度。

作為一位英文導師，我是非常擔心的，亦更令我擔心香港社會未來的英文水平如何。

Spencer Sir希望社會在搶人才的同時，都學會如何培養人才，栽培人才，透過正向心理學，推動大家繼續學習要進步，共勉之。

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撰文 : Spencer Lam 英文補習名師

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