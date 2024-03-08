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日本旅遊｜東京迪士尼新園區夢幻泉鄉　6月開幕3大主題區曝光【多圖】

休閒消費 19:05 2024/03/08

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東京迪士尼第八大主題園區「夢幻泉鄉Fantasy Springs」，將於今年六月上旬開幕。（相片來源：東京迪士尼官網）

【日本旅遊/親子旅遊/東京迪士尼海洋】萬眾期待東京迪士尼海洋第八個新園區「夢幻泉鄉」將於今年6月6日開幕，這個佔地14萬平方米的園區以夢幻魔法為概念，將3部膾炙人口迪士尼電影《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》、《小飛俠Peter Pan》為主題，分成「冰雪王國」、「樂佩公主森林」、「小飛俠夢幻島」3個區域及遊樂設施，將令粉絲們瘋狂。

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《冰雪奇緣》「冰雪王國」

「冰雪王國」會還原電影中的艾倫戴爾王國，壯觀城堡、城門、噴水池等細節都完美重現。而遊樂設施「安娜與艾莎的冰雪之旅」可中搭乘小船遊覽風景，邊聽着耳熟能詳的電影名曲，邊欣賞兩姐妹以「真愛」融化冰凍心的史詩般的感人故事。

艾倫戴爾皇家宴會。（相片來源：東京迪士尼官網）

園區兩間餐廳都十分「連戲」，除有「艾倫戴爾皇家宴會」餐廳，電影中山間小屋主人奧肯，將會開設「奧肯好食」小食亭，讓客人一邊享用美食，一邊欣賞帶有異國風情的峽灣景色。

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《魔髮奇緣》佩樂公主森林

《魔髮奇緣》的「佩樂公主森林」，會重現佩樂公主兒時居住的高塔，而樂佩公主與費林雷德在星燈下互生情愫的浪漫情節，將化成遊樂設施「樂佩公主天燈盛會」，遊客可乘坐小船盪漾河上，開展一趟浪漫旅程。

樂佩公主天燈盛會。（相片來源：東京迪士尼官網）

用餐地方也落足心機，電影中的酒吧餐館「Snuggly Duckling」再度還原，預知連菜式設計上也加入不少電影元素，完全能滿足《魔髮奇緣》粉絲的「親臨其境」的期望。

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《小飛俠Peter Pan》小飛俠夢幻島

這個園區以冒險為主軸，在遊樂設施「小飛俠夢幻島歷險記」需戴上3D眼鏡，Peter Pan一同展開驚險冒險之旅；「奇妙仙子妙妙小車」則要經歷四季在限時內派送包裹。估佢唔到是彟船隻殘骸搭建出的「瞭望台」是餐廳，仿似要遊客成為電影中的一份子，參與感極高。

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記者：周美好

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